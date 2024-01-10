Thursday, 11 January 2024 10:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تونس من الدول التي ستقدم مرافعات امام محكمة العدل الدولية حول غزة

1/10/2024 11:29:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 10 - 1 (كونا) -- اعلنت تونس اليوم الأربعاء انها ستكون من بين الدول التي ستتولى تقديم مرافعات أمام محكمة العدل الدولية حول الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان انها "ستشكل فريقا قانونيا لاعداد مرافعة حول احتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية واستيطانه والتدابير التي اتخذها لتغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها وكذلك حول تأثير سياساته وممارساته على الوضع القانوني للاحتلال".
واضافت ان جلسات سماع المرافعات الشفاهية ستنطلق بمقر محكمة العدل الدولية في 19 فبراير المقبل مؤكدة ان هذه الخطوة تتجاوز مسألة تجريم المجازر المرتكبة ضد المدنيين العزل في غزة بقطع النظر عن تصنيفها القانوني كإبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ليشمل مسائل جوهرية ووجودية بالنسبة للشعب الفلسطيني تتعلق بحقه في تقرير المصير والوضع القانوني للاحتلال.
واوضحت ان تونس ستحرص في مرافعتها على كشف حقيقة افتقار الكيان الاسرائيلي المحتل إلى الشرعية الدولية وخرقه الجسيم للمواثيق والمبادئ الأساسية في القانون الدولي وتأمل أن يترتب عن إصدار هذا الرأي الاستشاري تعرية الوجه الغاصب والاستعماري للكيان المحتل أمام المجتمع الدولي على غرار ما حصل عند صدور رأي المحكمة حول الجدار الفاصل في يوليو 2004.
وشدد البيان على ان "تونس لا يمكنها تقديم أي تنازل عن موقفها الثابت من القضية الأم ولن تتزحزح عنه قيد أنملة وتبقى منفتحة وداعمة للمبادرات والدعاوى والإعلانات التي لا يتم فيها تأريخ القضية ابتداء من السابع من أكتوبر 2023 أو المساواة بين الضحية والجلاد أو إدانة المقاومة كما أنها لن تنضم لأي دعوى تقدم ضد الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان". (النهاية)

خ س ج / ر ج



MENAFN10012024000071011013ID1107707194

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث