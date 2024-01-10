تونس من الدول التي ستقدم مرافعات امام محكمة العدل الدولية حول غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 10 - 1 (كونا) -- اعلنت تونس اليوم الأربعاء انها ستكون من بين الدول التي ستتولى تقديم مرافعات أمام محكمة العدل الدولية حول الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان انها "ستشكل فريقا قانونيا لاعداد مرافعة حول احتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية واستيطانه والتدابير التي اتخذها لتغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها وكذلك حول تأثير سياساته وممارساته على الوضع القانوني للاحتلال".
واضافت ان جلسات سماع المرافعات الشفاهية ستنطلق بمقر محكمة العدل الدولية في 19 فبراير المقبل مؤكدة ان هذه الخطوة تتجاوز مسألة تجريم المجازر المرتكبة ضد المدنيين العزل في غزة بقطع النظر عن تصنيفها القانوني كإبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ليشمل مسائل جوهرية ووجودية بالنسبة للشعب الفلسطيني تتعلق بحقه في تقرير المصير والوضع القانوني للاحتلال.
واوضحت ان تونس ستحرص في مرافعتها على كشف حقيقة افتقار الكيان الاسرائيلي المحتل إلى الشرعية الدولية وخرقه الجسيم للمواثيق والمبادئ الأساسية في القانون الدولي وتأمل أن يترتب عن إصدار هذا الرأي الاستشاري تعرية الوجه الغاصب والاستعماري للكيان المحتل أمام المجتمع الدولي على غرار ما حصل عند صدور رأي المحكمة حول الجدار الفاصل في يوليو 2004.
وشدد البيان على ان "تونس لا يمكنها تقديم أي تنازل عن موقفها الثابت من القضية الأم ولن تتزحزح عنه قيد أنملة وتبقى منفتحة وداعمة للمبادرات والدعاوى والإعلانات التي لا يتم فيها تأريخ القضية ابتداء من السابع من أكتوبر 2023 أو المساواة بين الضحية والجلاد أو إدانة المقاومة كما أنها لن تنضم لأي دعوى تقدم ضد الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان". (النهاية)
خ س ج / ر ج
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