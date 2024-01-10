موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) دبي - جائزة (الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للابداع الرياضي) تكرم الشيخ الدكتور طلال الفهد الأحمد الصباح ضمن جائزة الشخصية الرياضية العربية تقديرا لإسهاماته البارزة في تعزيز الرياضة بالكويت والمنطقة العربية بشكل عام.

رام الله - قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 26 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم أسيران سابقان أحدهما مصاب بمرض السرطان.

رام الله - عدد من الفلسطينيين يستشهدون أو يصابون في قصف لطائرات الاحتلال الاسرائيلي على منزل ومركبة اسعاف في محيط مستشفى شهداء الاقصى بمدينة (دير البلح) وسط قطاع غزة.

أربيل - المديرية العامة لمكافحة الارهاب باقليم كردستان العراق تعلن عن اسقاط طائرة مسيرة مفخخة في سماء مطار أربيل الدولي كانت تستهدف قاعدة للتحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وذلك قبل وصولها للهدف.

اسطنبول - السلطات التركية تغلق مضيق (الدردنيل) الواصل بين بحري إيجه ومرمرة أمام حركة السفن العابرة في كلا الاتجاهين بفعل اشتداد العاصفة الثلجية وانخفاض مدى الرؤية جراء الضباب الكثيف.

واشنطن - تقارير تذكر أن مسلحين اقتحموا محطة تلفزيونية في الاكوادور وأخذوا طاقمها رهائن وذلك غداة إطلاق حرب على عصابات الجريمة والمخدرات بعد إعلان حالة الطوارئ على خلفية هروب زعيم عصابة من سجنه ووقوع أعمال شغب وعصيان في عدد من السجون.

إسلام أباد - مقتل مرشح مستقل للانتخابات العامة الباكستانية واثنين من حراسه في هجوم على سيارته بمنطقة قبلية في ولاية خيبر بختونخوا شمالي باكستان قرب الحدود مع أفغانستان. (النهاية) ر ج