موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) دبي - جائزة (الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للابداع الرياضي) تكرم الشيخ الدكتور طلال الفهد الأحمد الصباح ضمن جائزة الشخصية الرياضية العربية تقديرا لإسهاماته البارزة في تعزيز الرياضة بالكويت والمنطقة العربية بشكل عام.
رام الله - قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 26 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم أسيران سابقان أحدهما مصاب بمرض السرطان.
رام الله - عدد من الفلسطينيين يستشهدون أو يصابون في قصف لطائرات الاحتلال الاسرائيلي على منزل ومركبة اسعاف في محيط مستشفى شهداء الاقصى بمدينة (دير البلح) وسط قطاع غزة.
أربيل - المديرية العامة لمكافحة الارهاب باقليم كردستان العراق تعلن عن اسقاط طائرة مسيرة مفخخة في سماء مطار أربيل الدولي كانت تستهدف قاعدة للتحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وذلك قبل وصولها للهدف.
اسطنبول - السلطات التركية تغلق مضيق (الدردنيل) الواصل بين بحري إيجه ومرمرة أمام حركة السفن العابرة في كلا الاتجاهين بفعل اشتداد العاصفة الثلجية وانخفاض مدى الرؤية جراء الضباب الكثيف.
واشنطن - تقارير تذكر أن مسلحين اقتحموا محطة تلفزيونية في الاكوادور وأخذوا طاقمها رهائن وذلك غداة إطلاق حرب على عصابات الجريمة والمخدرات بعد إعلان حالة الطوارئ على خلفية هروب زعيم عصابة من سجنه ووقوع أعمال شغب وعصيان في عدد من السجون.
إسلام أباد - مقتل مرشح مستقل للانتخابات العامة الباكستانية واثنين من حراسه في هجوم على سيارته بمنطقة قبلية في ولاية خيبر بختونخوا شمالي باكستان قرب الحدود مع أفغانستان. (النهاية) ر ج
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