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ارتفاع قيمة الثروات المعدنية المقدرة في السعودية بنسبة 90

1/10/2024 11:28:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والثروة‭ ‬المعدنية‭ ‬بالسعودية‭ ‬بندر‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬الخريف‭ ‬أن‭ ‬قيمة‭ ‬الثروات‭ ‬المعدنية‭ ‬المقدرة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ارتفعت‭ ‬بنسبة‭ ‬90 ‭%‬ ‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬9.375‭ ‬تريليونات‭ ‬ريال‭ ‬سعودي،‭ ‬مقارنة‭ ‬بما‭ ‬تم‭ ‬إعلانه‭ ‬من‭ ‬تقديرات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬والبالغة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬بـ‭ ‬5‭ ‬تريليونات‭ ‬ريال‭ ‬سعودي‭.‬

وأكد‭ ‬الخريف،‭ ‬خلال‭ ‬كلمته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬أعمال‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬التعدين‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬قيمة‭ ‬الثروات‭ ‬المعدنية‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬كميات‭ ‬إضافية‭ ‬تشمل‭ ‬اكتشافات‭ ‬جديدة‭ ‬للعناصر‭ ‬الأرضية‭ ‬النادرة‭ ‬والمعادن‭ ‬الانتقالية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬زيادات‭ ‬هائلة‭ ‬في‭ ‬خام‭ ‬الفوسفات،‭ ‬ومعادن‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭: ‬النحاس،‭ ‬والزنك،‭ ‬والذهب،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المعادن،‭ ‬كما‭ ‬تشمل‭ ‬الزيادة‭ ‬إعادة‭ ‬تقييم‭ ‬الأسعار‭ ‬العادلة‭.‬

وأوضح،‭ ‬وفقا‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ (‬واس‭)‬،‭ ‬أن‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إعلانها‭ ‬هي‭ ‬نتيجة‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلت‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الاستكشاف‭ ‬والمسح‭ ‬الجيولوجي‭ ‬التعديني،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬تراخيص‭ ‬الاستكشاف‭ ‬عن‭ ‬المعادن،‭ ‬التي‭ ‬تضاعفت‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية‭ ‬بأربعة‭ ‬أضعاف،‭ ‬مقارنة‭ ‬بعدد‭ ‬التراخيص‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الست‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬صدور‭ ‬نظام‭ ‬الاستثمار‭ ‬التعديني‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬حجم‭ ‬الإنفاق‭ ‬على‭ ‬الاستكشاف‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬إلى‭ ‬180‭ ‬ريالاً‭ ‬سعوديا‭ ‬لكل‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬جدوى‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الاستكشاف‭ ‬التعديني‭.‬

وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والثروة‭ ‬المعدنية‭ ‬السعودية‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬إنجاز‭ ‬30 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬المسح‭ ‬الجيولوجي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الدرع‭ ‬العربي‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحته‭ ‬700‭ ‬ألف‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع،‭ ‬والتي‭ ‬ستكون‭ ‬نتائجه‭ ‬متاحة‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬الجيولوجية‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬حجم‭ ‬يقدر‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬تيرابايت،‭ ‬ليكون‭ ‬حافزًا‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعدين‭.‬

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