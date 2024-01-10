مؤشرا ((البحرين العام)) و((البحرين الإسلامي)) يقفلان بارتفاع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
أقفل «مؤشر البحرين العام» يوم أمس الأربعاء عند مستوى 1 , 990.07
بارتفاع قدره
2.58 نقطة مقارنة بإقفاله يوم الثلاثاء، في حين أقفل «مؤشر البحرين الإسلامي» عند مستوى 744.38 نقطة بارتفاع قدره
3.24 نقاط مقارنة بإقفاله السابق.
وقد تداول المستثمرون في «بورصة البحرين» 2.31 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 1.78 مليون دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 81 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المواد الأساسية والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1.54 مليون دينار أي ما نسبته 86.57 % من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 1.33 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 38 صفقة.
جاءت ألمنيوم البحرين (ألبا) في المركز الأول إذ بلغت قيمة أسهمها المتداولة 1.54 مليون دينار أي ما نسبته 86.57 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 1.33 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 38 صفقة.
أما المركز الثاني فكان لبنك السلام بقيمة قدرها 108.08 آلاف دينار أي ما نسبته 6.08 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 499.41 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 16 صفقة.
ثم جاء بنك البحرين والكويت بقيمة قدرها 46.81 ألف دينار أي ما نسبته 2.63 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 92.99 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 6 صفقات.
وقد تم يوم أمس تداول أسهم 13 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم شركتين، وحافظت بقية الشركات على أسعار إقفالاتها السابقة.
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