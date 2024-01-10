((المركزي الأوروبي)): منطقة اليورو تواجه خطر تراجع النمو والركود

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
قال «لويس دي جيندوس» نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، أمس الأربعاء، إن منطقة اليورو قد تكون في حالة ركود في الربع الأخير من العام الماضي، مرجحًا توقف التباطؤ السريع الأخير في التضخم.
وأضاف أن «المؤشرات الضعيفة تشير إلى انكماش اقتصادي في ديسمبر، ما يؤكد احتمال حدوث ركود فني في النصف الثاني من عام 2023 وضعف التوقعات على المدى القريب».
وأوضح أن ضعف النمو الاقتصادي كان واسع النطاق، إذ تضررت قطاعات البناء والتصنيع بشدة بشكل خاص، ومن المرجح أن يتبعها قطاع الخدمات في الأشهر المقبلة.
وأشار إلى توجيهات البنك المركزي الأوروبي بأن سعر الفائدة على الودائع البالغ أربعة بالمئة والحفاظ عليه «مدة طويلة بما فيه الكفاية» سيساعد في خفض نمو الأسعار إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين بالمئة.
واستقر النمو في منطقة اليورو حول مستوى الصفر في معظم عام 2023 ولم يشهد سوى انتعاشًا طفيفا هذا العام، ما ساعد على تهدئة التضخم، الذي تجاوز هدف البنك المركزي الأوروبي لسنوات، وأجبر صناع السياسة على رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية في العام الماضي.
ويتوقع متعاملون تخفيضات على الأقل في أسعار الفائدة هذا العام على أن تأتي الخطوة الأولى في مارس أو أبريل، وهو جدول زمني وصفه العديد من صناع السياسة بأنه مبالغ فيه بالنظر إلى ضغوط الأسعار المستمرة.
MENAFN10012024000055011008ID1107707190
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.