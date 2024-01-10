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((المركزي الأوروبي)): منطقة اليورو تواجه خطر تراجع النمو والركود

1/10/2024 11:28:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

قال‭ ‬‮«‬لويس‭ ‬دي‭ ‬جيندوس‮»‬‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الأوروبي،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬إن‭ ‬منطقة‭ ‬اليورو‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ركود‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬مرجحًا‭ ‬توقف‭ ‬التباطؤ‭ ‬السريع‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬التضخم‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المؤشرات‭ ‬الضعيفة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬انكماش‭ ‬اقتصادي‭ ‬في‭ ‬ديسمبر،‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬احتمال‭ ‬حدوث‭ ‬ركود‭ ‬فني‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬وضعف‭ ‬التوقعات‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القريب‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬ضعف‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬كان‭ ‬واسع‭ ‬النطاق،‭ ‬إذ‭ ‬تضررت‭ ‬قطاعات‭ ‬البناء‭ ‬والتصنيع‭ ‬بشدة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يتبعها‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبلة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬توجيهات‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الأوروبي‭ ‬بأن‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬على‭ ‬الودائع‭ ‬البالغ‭ ‬أربعة‭ ‬بالمئة‭ ‬والحفاظ‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬مدة‭ ‬طويلة‭ ‬بما‭ ‬فيه‭ ‬الكفاية‮»‬‭ ‬سيساعد‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬نمو‭ ‬الأسعار‭ ‬إلى‭ ‬هدف‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الأوروبي‭ ‬البالغ‭ ‬اثنين‭ ‬بالمئة‭.‬

واستقر‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اليورو‭ ‬حول‭ ‬مستوى‭ ‬الصفر‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬ولم‭ ‬يشهد‭ ‬سوى‭ ‬انتعاشًا‭ ‬طفيفا‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬ما‭ ‬ساعد‭ ‬على‭ ‬تهدئة‭ ‬التضخم،‭ ‬الذي‭ ‬تجاوز‭ ‬هدف‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الأوروبي‭ ‬لسنوات،‭ ‬وأجبر‭ ‬صناع‭ ‬السياسة‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬قياسية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

ويتوقع‭ ‬متعاملون‭ ‬تخفيضات‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تأتي‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬أو‭ ‬أبريل،‭ ‬وهو‭ ‬جدول‭ ‬زمني‭ ‬وصفه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬صناع‭ ‬السياسة‭ ‬بأنه‭ ‬مبالغ‭ ‬فيه‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬ضغوط‭ ‬الأسعار‭ ‬المستمرة‭.‬

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