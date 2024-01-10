بحضور الشركات العاملة في مجال الألمنيوم..عرض تعريفي حول أنظمة بلكسكور بريمو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

تصوير‭: ‬محمد‭ ‬عبدالله

أقامت‭ ‬شركة‭ ‬بلكسكو‭ ‬ندوة‭ ‬حول‭ ‬أنظمة‭ ‬بلكسكو‭ ‬الجديدة،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬إطلاقها‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬بحضور‭ ‬الشركات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الألمنيوم‭ ‬والمطورين‭ ‬العقاريين‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الخليج،‭ ‬وشملت‭ ‬الندوة‭ ‬عرضا‭ ‬تعريفيا‭ ‬قدمته‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المهندسة‭ ‬الفنية‭ ‬لشركة‭ ‬بلكسكو‭ ‬نور‭ ‬سلمان،‭ ‬والمدير‭ ‬الفني‭ ‬لشركة‭ ‬ماستر‭ ‬لاب‭ ‬الإيطالية‭ ‬إنريكو‭ ‬ماجيو،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬مجموعة‭ ‬أنظمة‭ ‬الألمنيوم‭ ‬المتنوعة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬طرحها‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬قريباً،‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬أنظمة‭ ‬بلكسكور‭ ‬بريمو‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬ضيوف‭ ‬بلكسكو‭ ‬في‭ ‬الندوة‭ ‬ممثلون‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال،‭ ‬ووزارة‭ ‬الإسكان،‭ ‬وهيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بلكسكو،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬الشركات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الألمنيوم‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬الخليج،‭ ‬بمن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الشركاء‭ ‬التاريخيون‭ ‬والمطورون‭ ‬العقاريون‭ ‬والاستشاريون‭ ‬الذين‭ ‬تفتخر‭ ‬بلكسكو‭ ‬بعلاقاتها‭ ‬القوية‭ ‬والطويلة‭ ‬الأمد‭ ‬معهم،‭ ‬وتستمر‭ ‬الندوة‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬11‭ ‬يناير‭ ‬2024‭.‬

ومنذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1977،‭ ‬أثبتت‭ ‬بلكسكو‭ ‬نفسها‭ ‬كشركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تصميم‭ ‬أنظمة‭ ‬الألمنيوم‭ ‬وتقنيات‭ ‬سحب‭ ‬الألمنيوم‭. ‬واليوم‭ ‬تواصل‭ ‬بلكسكو‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مكانتها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تنوع‭ ‬الأنظمة‭ ‬والجودة‭.‬