بحضور الشركات العاملة في مجال الألمنيوم..عرض تعريفي حول أنظمة بلكسكور بريمو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
تصوير: محمد عبدالله
أقامت شركة بلكسكو ندوة حول أنظمة بلكسكو الجديدة، وذلك قبل إطلاقها في الأسواق بحضور الشركات العاملة في مجال الألمنيوم والمطورين العقاريين وعدد من الجهات الرسمية المعنية في مملكة البحرين ودول الخليج، وشملت الندوة عرضا تعريفيا قدمته كل من المهندسة الفنية لشركة بلكسكو نور سلمان، والمدير الفني لشركة ماستر لاب الإيطالية إنريكو ماجيو، كما تم استعراض مجموعة أنظمة الألمنيوم المتنوعة الجديدة التي سيتم طرحها في الأسواق قريباً، تحت مسمى «أنظمة بلكسكور بريمو».
وكان من بين ضيوف بلكسكو في الندوة ممثلون عن وزارة الأشغال، ووزارة الإسكان، وهيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة بلكسكو، إلى جانب ممثلين عن الشركات العاملة في مجال الألمنيوم من مختلف دول الخليج، بمن في ذلك الشركاء التاريخيون والمطورون العقاريون والاستشاريون الذين تفتخر بلكسكو بعلاقاتها القوية والطويلة الأمد معهم، وتستمر الندوة التي بدأت يوم أمس حتى اليوم الخميس الموافق 11 يناير 2024.
ومنذ تأسيسها في عام 1977، أثبتت بلكسكو نفسها كشركة رائدة في مجال تصميم أنظمة الألمنيوم وتقنيات سحب الألمنيوم. واليوم تواصل بلكسكو دورها في الحفاظ على مكانتها في السوق في مجالات تنوع الأنظمة والجودة.
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