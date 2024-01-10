((بتلكو)) توقع مذكرة تفاهم مع ((إريكسون)) لتوسعة نطاق ممارساتها في مجال الاستدامة والاقتصاد الدائري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

وقعت‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬ Beyon ،‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬إريكسون،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الاتصالات،‭ ‬لتوسعة‭ ‬مبادراتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستدامة‭ ‬وممارسات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الدائري‭. ‬ووقع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬بدر‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتصال‭ ‬والاستدامة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ونيكولاس‭ ‬بليكسيل،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬ورئيس‭ ‬منطقة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬إريكسون‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا‭.‬

كجزء‭ ‬من‭ ‬التعاون،‭ ‬ستعمل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬وإريكسون‭ ‬معًا‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬برامج‭ ‬تدعم‭ ‬مبادرات‭ ‬الاستدامة‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬ستتمكن‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬من‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬خبرة‭ ‬شركة‭ ‬إريكسون‭ ‬وممارساتها‭ ‬العالمية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستدامة‭ ‬والأثر‭ ‬البيئي‭.‬

ويعد‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬ Product ‭ ‬ Take ‭-‬ Back ‮»‬‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬مبادرات‭ ‬شركة‭ ‬إريكسون‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬الآثار‭ ‬السلبية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتخلص‭ ‬من‭ ‬المعدات‭ ‬والأجهزة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬قيد‭ ‬الاستخدام،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الأثر‭ ‬البيئي،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاستخدام‭ ‬الأمثل‭ ‬للمنتجات‭ ‬وتمديد‭ ‬دورة‭ ‬حياتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعادة‭ ‬تدويرها‭ ‬أو‭ ‬التخلص‭ ‬منها‭ ‬بشكل‭ ‬سليم،‭ ‬والذي‭ ‬ينتج‭ ‬عنه‭ ‬تقليل‭ ‬النفايات‭ ‬أو‭ ‬الحد‭ ‬منها‭ ‬بشكل‭ ‬كلي‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬ستقوم‭ ‬إريكسون‭ ‬بتقديم‭ ‬ورشات‭ ‬شاملة‭ ‬حول‭ ‬مواضيع‭ ‬تتعلق‭ ‬بالعمل‭ ‬المناخي‭ ‬والحياد‭ ‬الصفري،‭ ‬مما‭ ‬يمكن‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬ممارساتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستدامة‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬اخضرارًا‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬ستقوم‭ ‬إريكسون‭ ‬بتزويد‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬بتجاربها‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬باستخدام‭ ‬حلول‭ ‬وتقنيات‭ ‬الشبكات‭ ‬التي‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬الطاقة‭ ‬وتقلل‭ ‬من‭ ‬البصمة‭ ‬الكربونية،‭ ‬والذي‭ ‬يمكن‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬من‭ ‬اعتماد‭ ‬حلول‭ ‬الشبكات‭ ‬المستدامة‭ ‬لتصبح‭ ‬أكثر‭ ‬كفاءة‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬الطاقة‭.‬

ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬تطلعات‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬في‭ ‬تشغيل‭ ‬شبكات‭ ‬صديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬وتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬ممارسات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الدائري‭ ‬مثل‭ ‬تقديم‭ ‬طرق‭ ‬مسؤولة‭ ‬لإعادة‭ ‬تدوير‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التخلص‭ ‬منها‭.‬

وعلق‭ ‬الشيخ‭ ‬بدر‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتصال‭ ‬والاستدامة‭ ‬في‭ ‬ Beyon ‭ ‬على‭ ‬التوقيع‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬للبدء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬بالقرب‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬إريكسون،‭ ‬الشريك‭ ‬التكنولوجي‭ ‬لشركة‭ ‬بتلكو،‭ ‬والتي‭ ‬تتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستدامة‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬تقليل‭ ‬النفايات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وإعادة‭ ‬تدويرها‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬قائلًا‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬ Beyon ‭ ‬وبتلكو‭ ‬ندرك‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬دمج‭ ‬الممارسات‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬عملياتنا،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تعاوننا‭ ‬مع‭ ‬إريكسون،‭ ‬فإننا‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراتهم‭ ‬لتوسعة‭ ‬مبادرات‭ ‬الاستدامة‭ ‬لدينا‭ ‬وتعزيز‭ ‬أهدافنا‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬بصمتنا‭ ‬البيئية‮»‬‭.‬

واختتم‭ ‬حديثه‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬ببرامجنا‭ ‬البيئية‭ ‬التي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬لعام‭ ‬2030‭ ‬وخفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬بنسبة‭ ‬30 ‭%‬ ‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035‭. ‬ونؤمن‭ ‬بأن‭ ‬بالوعي‭ ‬والإدراك‭ ‬لكيفية‭ ‬إدارة‭ ‬اعمالنا‭ ‬ودمج‭ ‬الممارسات‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬عملياتنا،‭ ‬يمكننا‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافنا‭ ‬المرجوة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬نيكولاس‭ ‬بليكسيل،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬ورئيس‭ ‬منطقة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬إريكسون‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا‭: ‬‮«‬باعتبارنا‭ ‬شركة‭ ‬رائدة‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الممارسات‭ ‬المستدامة‭ ‬عبر‭ ‬عملياتنا،‭ ‬يسر‭ ‬إريكسون‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركائها‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبرتهم‭ ‬وتقنياتهم‭ ‬الموفِرة‭ ‬للطاقة‭. ‬ويسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭ ‬الطموحة،‭ ‬ونحن‭ ‬واثقون‭ ‬من‭ ‬أننا‭ ‬معًا،‭ ‬سنوفر‭ ‬اتصالًا‭ ‬غير‭ ‬محدود‭ ‬يحسن‭ ‬الحياة،‭ ‬ويعيد‭ ‬تعريف‭ ‬الأعمال،‭ ‬ويقدم‭ ‬مستقبلاً‭ ‬مستدامًا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالتماشي‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030‮»‬‭.‬