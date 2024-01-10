وكيل الصناعة والتجارة تترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
تصوير: محمود بابا
في إطار انعقاد اجتماعات اللجنة العليا للشركة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في مملكة البحرين، عقد أمس اجتماع اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية الذي ترأست أعماله إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجنة إضافة إلى ممثلين عن الشركات الصناعية في مملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور والورش حول عدد من الموضوعات التالية المتمثلة في المعادن والسيارات، والزراعة والأغذية، والبتروكيماويات، والأدوية، كما تم أيضاً بحث ومناقشة عدد من المقترحات والمشاريع لإعداد التقرير النهائي ليتم عرضه أمام اللجنة العليا حول آخر المنجزات والمقترحات لتمكين القطاع الصناعي في هذه الدول وغيرها من المستجدات.
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