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وكيل الصناعة والتجارة تترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة

1/10/2024 11:28:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

تصوير‭: ‬محمود‭ ‬بابا

في‭ ‬إطار‭ ‬انعقاد‭ ‬اجتماعات‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للشركة‭ ‬الصناعية‭ ‬التكاملية‭ ‬لتنمية‭ ‬اقتصادية‭ ‬مستدامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عقد‭ ‬أمس‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للشراكة‭ ‬الصناعية‭ ‬التكاملية‭ ‬الذي‭ ‬ترأست‭ ‬أعماله‭ ‬إيمان‭ ‬أحمد‭ ‬الدوسري‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬بمشاركة‭ ‬رؤساء‭ ‬وأعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬الشركات‭ ‬الصناعية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬والمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية،‭ ‬والمملكة‭ ‬المغربية‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬والورش‭ ‬حول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬التالية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬المعادن‭ ‬والسيارات،‭ ‬والزراعة‭ ‬والأغذية،‭ ‬والبتروكيماويات،‭ ‬والأدوية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬أيضاً‭ ‬بحث‭ ‬ومناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المقترحات‭ ‬والمشاريع‭ ‬لإعداد‭ ‬التقرير‭ ‬النهائي‭ ‬ليتم‭ ‬عرضه‭ ‬أمام‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬حول‭ ‬آخر‭ ‬المنجزات‭ ‬والمقترحات‭ ‬لتمكين‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المستجدات‭.‬

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