Thursday, 11 January 2024 10:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لندن وواشنطن صدتا أكبر هجوم للحوثيين في البحر الأحمر منذ بدء الحرب

1/10/2024 11:26:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسقطت القوات الأميركية والبريطانية أكثر من 20 طائرة مسيرة وصاروخا فوق البحر الأحمر أطلقها الحوثيون في اليمن، فيما وصفته لندن بأنه «أكبر هجوم» ينفذه الحوثيون منذ بدء حرب غزة.
وقال الجيش الأميركي إن السفن الحربية والطائرات التابعة للحلفاء الغربيين أسقطت 18 طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ في أحدث تدخل عسكري لها في البحر الأحمر.
من جهته، قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إن المدمرة البريطانية «إتش إم إس دايموند» تدخلت بإطلاق «مدافعها وصواريخ سي فايبر» بعدما اتجهت المسيرات «نحوها ونحو سفن تجارية في المنطقة».
يأتي ذلك بعد أسبوع من التحذير الذي وجهته 12 دولة بقيادة الولايات المتحدة للحوثيين من أنهم سيواجهون عواقب إذا لم يوقفوا استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، أحد أهم الممرات المائية للتجارة العالمية.
وأوضح شابس في بيان «نجحت إتش إم إس دايموند إلى جانب السفن الحربية الأميركية، في صد أكبر هجوم للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر حتى تاريخه».
وأضاف «لقد أوضحت المملكة المتحدة وحلفاؤها في السابق أن هذه الهجمات المخالفة للقانون غير مقبولة على الإطلاق، وإذا استمرت فإن الحوثيين سيتحملون العواقب سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أرواح الأبرياء والاقتصاد العالمي».
وكانت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) قالت في بيان إن «الحوثيين شنوا هجوما معقدا بطائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه إيرانية التصميم، وصواريخ كروز مضادة للسفن، وصاروخ باليستي مضاد للسفن، من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر».
وأوضح البيان أن القوات الأميركية والبريطانية المنتشرة في المياه المجاورة أسقطت في المجموع 18 مسيرة وصاروخين مجنحين (كروز) وصاروخا باليستيا.

MENAFN10012024000130011022ID1107707169

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث