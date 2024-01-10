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ملك البحرين يلتقي بلينكن ويؤكد ضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في غزة

1/10/2024 11:26:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعم المملكة للمساعي والجهود الديبلوماسية الرامية إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وضمان الحفاظ على أرواح الفلسطينيين في القطاع، وزيادة دخول المساعدات الإنسانية اليهم. وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا)، في بيان، إن ذلك جاء خلال استقبال ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في المنامة امس لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بمناسبة زيارته للبلاد ضمن جولته الرابعة في المنطقة منذ بدء حرب غزة.
وفي هذا الإطار، شدد جلالة الملك حمد بن عيسى على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع وفقا للقانون الدولي الإنساني ومنع تهجيرهم.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي خلال اللقاء على دعم الولايات المتحدة لتدابير ملموسة لإقامة دولة فلسطينية، مشددا على رفض التهجير القسري للفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة الغربية. وأكد الجانبان أهمية العمل لإيجاد أفق للسلام الشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، باعتباره السبيل الأمثل لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لما فيه الخير لشعوبها، وكذلك العمل على تجنب توسيع الصراع بما يهدد السلم الاقليمي.

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