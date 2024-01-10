محمد بن زايد في قمة غوجارات العالمية ندعم التعاون لتحقيق التنمية والازدهار للشعوب

MENAFN - Al-Anbaa) شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، في «قمة غوجارات العالمية النابضة بالحياة» في دورتها العاشرة، وذلك تلبية لدعوة من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

وأوضح الشيخ محمد بن زايد في حسابه الرسمي على منصة «إكس» قائلا: شاركت في «قمة غوجارات العالمية النابضة بالحياة» في الهند، إلى جانب عدد من القادة والمسؤولين من مختلف دول العالم.

الإمارات تدعم بناء جسور التعاون التي تسهم في تحقيق التنمية والازدهار للشعوب كافة، وتؤمن بأن هذا التعاون يفتح أبواب السلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية.

وشارك في القمة، التي تعقد في مدينة أحمد آباد في ولاية غوجارات حتى 12 الجاري، العديد من القادة والمسؤولين وصناع القرار من مختلف دول العالم إضافة إلى رجال المال والأعمال.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ـ في كلمته خلال القمة والتي أوردتها وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) ـ عن شكره لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لدعوته إلى حضور القمة «التي أسسها هو شخصيا عام 2003 وأصبحت اليوم منصة عالمية لتبادل الخبرات والمعلومات حول تطوير الاقتصاد والاستثمار»، وهنأه بمناسبة مرور 20 عاما على انطلاقها.وأضاف الشيخ محمد بن زايد «نحن سعداء بالمشاركة مع أصدقائنا في الهند والعالم في هذه القمة لنبحث معا ما يسعد شعوبنا ويطور دولنا». وثمن سموه جهود المنظمين للقمة، متمنيا لها النجاح والتوفيق والخروج بنتائج تخدم التعاون والتنمية والازدهار للجميع. حضر القمة الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد خلال زيارة العمل التي يقوم بها إلى الهند.