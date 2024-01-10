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سكان غزة في معاناة هائلة طوابير ورحلات نزوح خطيرة أملا في وجبة طعام

1/10/2024 11:26:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مع دخول الحرب في غزة بين الجيش الإسرائيلي ومسلحي حركة حماس شهرها الرابع، فإن الأوضاع الإنسانية في القطاع الفلسطيني تتفاقم، لاسيما مع الشح الكبير في الإمدادات الغذائية والمياه الصالحة للشرب، وفقا لتقرير نشرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية. وقال رجل مسن في جنوب القطاع، للشبكة الإخبارية البريطانية، إنه بات يقتات من «بقايا طعام يجدها على الأرض»، في حين أوضحت فتاة صغيرة أنها نزحت مع عائلتها لأنه «لم يكن لديهم ما يأكلونه».
وتشير تقديرات الأمم المتحدة، إلى أن ما يقرب من 85% من سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، نزحوا من منازلهم بسبب القتال الدائر منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي.
وفي خضم الحرب، يواجه واحد من كل 4 من سكان القطاع خطر المجاعة، إذ لا يدخل سوى النذر القليل من الطعام والماء والدواء والمساعدات الأخرى إلى القطاع الفلسطيني، الذي يتعرض لحصار شديد منذ اندلاع الحرب، وفق «سكاي نيوز».
وحسب الأمم المتحدة، فإن نحو 576 ألف شخص يعيشون في مستويات غذائية كارثية أو دخول في نطاق المجاعة.
وقال أحد المتطوعين لشبكة «سكاي نيوز» إنه يقوم، مع آخرين، بإعداد قدرين كبيرين من الطعام لتقديمه للمحتاجين، مشددا على أن ذلك «لا يكفي للمنطقة بأكملها.. معاناة الناس كبيرة».
وأضاف وهو يلتقط قدرا صغيرا يحتوي على الأرز «هذا لـ 30 شخصا! من يستطيع مساعدة المحتاجين فليفعل ذلك.. المعاناة هنا حقيقية، لقد اعتدنا أن نسمع عن أشياء مثل هذه من قبل، لكننا الآن نراها واقعا».
وتابع «40% من الناس يحصلون على الطعام، بما في ذلك أولئك الذين يسافرون مسافات بعيدة للوصول إلى هنا، لكن 60% من الأشخاص يغادرون وقلوبهم مكسورة لعدم الحصول على أي طعام».
واستطرد المتطوع قائلا «لا يمكننا طهي سوى ما مقداره قدرين أو 3 أوعية كبيرة من الطعام.. وحتى لو طهينا بعشرة أوعية، فلن يكون ذلك كافيا، لأن المنطقة مكتظة بالسكان».
ووثقت الشبكة البريطانية لقطات لعشرات الأشخاص وهم يصطفون في طوابير لمحاولة ملء أوانيهم الصغيرة.
وقال رجل مسن إنه حصل على مساعدة من برنامج مساعدات، مضيفا «لكنها ليست كافية أبدا.. ألتقط أي شيء من على الأرض أراه صالحا للأكل». وزاد «انظر إلى الصحن الذي في يدي وقلة الطعام فيه، رغم أنني انتظرت وقتا طويلا في الطابور.. وعندما طلبت منهم المزيد رفضوا منحي إياه».
وأضاف بنبرة يائسة «نعاني الشح والنقص في كل شيء.. انظروا إلى كل هؤلاء وهم يصطفون في طوابير طويلة».
وأوضح أنه سيأكل كل ما يجده، «حتى لو كانت قطعة خبز جافة»، موضحا «أنا آكل الطعام من على الأرض، وأي شيء صالح للأكل سألتقطه وآكله».
من جانبها، تحدثت فتاة تبلغ من العمر 11 عاما، تدعى جودي، للشبكة البريطانية، موضحة أنها وعائلتها أتوا إلى رفح منذ حوالي أسبوع «بعد تهجيرهم من شمالي غزة».

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