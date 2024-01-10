أفراح الوهيب والعبيد

أفراح الوهيب والعبيد
التاريخ
1/10/2024 11:26:06 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفل د.محمد شهاب الوهيب بـزفـاف ابـنـــه شهاب على كريمة يوسف علي العبيد بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.
ألف مبروك.
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