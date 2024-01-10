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علاج التركيبة السكانية

1/10/2024 11:26:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هناك من الناس من يميل إلى تعليق أي مشاكل تواجهه على الغير، وإذا كان الخلل في التركيبة السكانية يؤثر على الخدمات وازدحام الشوارع ويتسبب بمشاكل في عدد من القطاعات، فإن الأمر يحتاج إلى تعامل بالحكمة لحل مشكلة ازدياد أعداد الوافدين عن الحدود المعقولة، ما يهدد السلم الاجتماعي ويؤثر على مرافقنا وقدرتها على تقديم الخدمات لأهل الكويت، وليس الحل كما يزعم البعض هو غياب الوافدين عن المشهد.
تخيلوا معي الكويت بلا وافدين كما يريد البعض، عندئذ سنجد أكوام القمامة في شوارعنا لأن هذا العمل لا يقوم به إلا وافدون.
هذا هو الواقع مع ان العمل شرف ويجب عدم الاستهانة بالعمل مهما كان صغيرا، فقيمة العمل لم ترسخ في ثقافة أبنائنا كما كانت عند آبائنا.
ان حاجتنا لعمالة أجنبية أمر ضروري لا مفر منه لكن وفق ضوابط ونظم تتفق مع متطلبات المجتمع واحتياجات الدولة، فنحن لن نستطيع الاستغناء عن العمالة الوافدة وبخاصة المنتجة من فنيين ومهندسين ومعلمين وأطباء الى آخره، ويبقى العمل اليدوي مرهونا بتغيير نظرة المجتمع له والقائمين عليه.
نعم نعاني من ازدياد أعداد الوافدين ولكن رب ضارة نافعة فهم يبنون ويعملون ويسكنون وكل أنشطتهم الحياتية مرتبطة باقتصاد الكويت، فلا تحملوا التركيبة السكانية أوزارنا ولا تخفوا رؤوسكم في الرمال، فنحن نحتاج إلى مزيد من التخطيط وبرامج التنمية لمعالجة النمو السكاني في الكويت.
مشاكلنا واضحة وضوح الشمس وحلولها معروفة للصغير والكبير، ومن أهم حلول مشكلة خلل التركيبة السكانية الحزم في مسألة جلب العمالة، فلا يتم استقدام إلا من تحتاج إليهم الكويت ويكون الهدف مصلحة الوطن لا أي أهداف شخصية أخرى تتعارض مع هذا الهدف.
كذلك نحتاج إلى الاستثمار في الطاقات البشرية الوطنية وقبول العمل اليدوي، فقيمة الإنسان فيما يحسنه. فإذا كانت نسبة الكويتيين العاملين في سوق العمل ما يقارب 18% و94% تقريبا يعملون في القطاع الحكومي، وأكثره دون انتاج حقيقي، فإن ذلك يزيد العبء على الدولة ويجعلنا جميعا أسرى للعمالة الوافدة، فكيف نتخلص من هذه العمالة وهي صلب وأساس العمل في الكويت؟!
أيضا العمالة المنزلية الهامشية العاملة في الكويت من خدم وسائقين عددهم يقارب المليون، كما أن العمالة الوافدة خاصة الآسيوية تكاد تكون سيطرت على قطاعات البناء والزراعة وخلق ذلك الكثير من الآثار السلبية على اقتصادنا وعلى المجتمع بأسره ولها مردودات سلبية، فهذا يشكل الهاجس الأمني والاجتماعي وكثرة استهلاك المرافق العامة وتقديم خدمات مكلفة قد تكون بلا مقابل او بمقابل يقل كثيرا عن التكلفة.
لا بد من وقف استقدام الجنسيات المتضخمة وتوجه استخدام العمالة من الداخل بدلا من جلبها من الخارج، ومنع العزاب من السكن في الأماكن التي تقطنها العائلات، واستمرار حملات إبعاد المخالفين لقانون الإقامة. إن أكثر الدول المتقدمة المتحضرة لا يتجاوز عدد العمالة الوافدة لديها تقريبا 15% بينما في الكويت فاقت 70%، فلا بد من تعديل التركيبة السكانية بالتدرج حتى يمكننا ان نحقق التوازن المطلوب في نسبة الوافدين والمواطنين، ولا بد من وضع خطة إستراتيجية لعلاج هذه المشاكل مع السرعة في حلها.
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه اللهم آمين.


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