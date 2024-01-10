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جهود مكافحة المخدرات

1/10/2024 11:26:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لعل آخر الأرقام المنشورة من قبل الدولة حول الجرائم التي تحصل في البلاد، والتي يعزى 73% من أسبابها إلى المخدرات، هي أرقام صادمة في الحقيقة وتتطلب الوقوف عندها بشكل مهم.
فتلك الآفة تفتك بأي مجتمع من المجتمعات وتدمره تدميرا، وهو ما يستوجب أن تقوم الدولة بدق ناقوس الخطر على أعلى المستويات وتعيد النظر في الكثير الكثير من القوانين وتتبعها بقوانين أخرى متعلقة بنفس القضية وتبعاتها التي تنسحب عليها.
التعامل بحزم مع هذه الآفة يبدأ من الحدود بجميع أشكالها من خلال التركيز على المنافذ التي يتوقع أن تمر خلالها تلك السموم، يضاف إلى ذلك المواقع الأخرى التي يتوجب على الدول التشديد من خلالها على تجار تلك السموم داخليا أيضا. ومن ذلك الحزم تطبيق القانون بشكل قوي بأحكام رادعة والتوعية بهذه الأحكام حتى تمنع كل من تسول له نفسه الإضرار بالبلاد والعباد بهذه المواد القاتلة. كذلك تنفيذ الأحكام بأقصى سرعة، يوضح للجميع مدى جدية الدولة في محاربة هذه الجرائم.
من جانب آخر، فإن الدولة ينبغي اليوم أكثر من أي وقت مضى التوسع فيما يخص البحث في أسباب الجرائم المرتبطة ارتباطا مباشرا ببيع وتعاط وترويج للمخدرات والسموم بجميع أشكالها. وذلك جنبا إلى جنب مع تغليط العقوبات المتعلقة بهذه الجريمة لردع المجرمين الذين يعيثون فسادا في البلاد ويهلكون البلاد والعباد.
يضاف إلى ذلك ضرورة مراقبة منصات نشر الجريمة ونظريات استسهال الخوض في تعاطي وإدمان المخدرات من خلال بعض مواقع التواصل، والمسلسلات وبعض الألعاب الإلكترونية المشبوهة والتي تسهم في نشر مفاهيم مغلوطة ومدمرة لشبابنا الذي يتم التأثير عليه بكل سهولة واستغلال ظروفه الأسرية والمجتمعية، وما ينتج عن ذلك أيضا من ممارسة العنف لأسباب بالغة التفاهة.
هكذا علينا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، الانتباه إلى ما يحاك لشبابنا، ولما يدبر لأبنائنا في الخفاء للنيل من إرادتنا ومستقبلنا. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.


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