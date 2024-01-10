تصيّد الأخطاء ونشر البغضاء!

بينما تتغير الأحوال لحظة بلحظة، فإن التغافل عن الخطأ في بعض المواقف والكثير من الأحداث، وتجاهلك زلات لسان الآخرين وسقطات كلامهم وحتى تقبلك هفواتهم، يجعل منك إنسانا يسعى لحفر أساس متين في علاقاته الاجتماعية، كما يجعل منك أيضا إنسانا مرنا محبوبا ومقبولا.غالبا ما يتعرض الإنسان في حياته إلى مجموعة من المواقف والأحداث التي لا تخلو أبدا من وقوع الخطأ فيها، ومن خلال تلك الأخطاء نتعلم نحن ونستفيد ونطور من أنفسنا.والخطأ يصدر من الشخص من غير قصد، أما الخطيئة فتكون متعمدة وهدفها إلحاق الأذى بالآخرين.وكلنا نخطئ.. فالخطأ وارد، لأن الإنسان خلق بطبعه خطّاء، والخطأ لا يتنافى مع النضج والحكمة، لكنهما لهما دور في كيفية التعامل المتزن والهادئ لمعالجة الأخطاء والاستفادة منها.والاعتراف بالخطأ من الشيم الأخلاقية العظيمة التي يتصف بها الكبار، كما في المقولة «الكبار يخطئون في العلن، ويتوبون في السر».وأنا هنا لا أتحدث عن الخطيئة، وإنما أتحدث عن الأخطاء غير المقصودة والتي تصدر من الجميع دون استثناء، لأننا بشر ولابد أن نخطئ.. هذا وبخلاف ان نسبة الخطأ تختلف من فرد إلى آخر حسب علمه ومعرفته ونضجه وثقافته.وتطرقي لهذا الموضوع هو بسبب ملاحظتي لوجود أشخاص كثر هدفهم الوحيد في الحياة هو تصيد أخطاء الآخرين في مختلف المواقف والمناسبات والأحداث، أو في محيط الأهل والأصدقاء، ومن ثم يستغلونها لنشرها ولا يلاحظون أبدا بعض الإيجابيات الأخرى التي قد تتخلل ذلك الموقف أو الحدث، وإنما هدفهم الوحيد هو فقط إظهار انفسهم على حساب الآخرين.ومن يعتقد أن المتغاضي والمتسامح هو من يفرط بحقوقه فقد ابتعد عن جادة الصواب، فهذا شيء وذاك شيء آخر.وبغضّ النظر عن مبرراته فإن تصيد الأخطاء يباعد بين الشخص والآخرين، ويزرع بذور الخلافات بين الناس التي في كثير من الأحيان هم في غنى عنها، وخصوصا من قبل أصحاب النفوس الضعيفة والتي يجدونها فرصة للتشهير بغيرهم.وهناك فرق بين التعبير عن نفسك وما يزعجك، وبين تصيد أخطاء الآخرين، والتركيز على كل شيء يفعلونه أو لم يفعلوه، وكل كلمة قالوها وكيف قالوها، والأخطاء التي يرتكبونها بقصد وبدون قصد، والتفاصيل الصغيرة التي لم يتذكروها جيدا، كما تنتج عن ذلك آثار سلبية عديدة، منها كثرة الخلافات والجدالات والحقد والكراهية.قال ابن الجوزي: «ما يزال التغافل عن الزلات من أرقى شيم الكرام، فإن الناس مجبولون على الزلات والأخطاء! فإن اهتم المرء بكل زلة وخطيئة تعب وأتعب».فالحياة جميلة، وعلينا أن نكون أكثر مرونة في معاملاتنا مع الآخرين، نحن جميعا نخطئ ولسنا ملائكة، فيجب أن نكون واقعيين ولا نستغل الفرص لتصيد أخطاء الآخرين، بل علينا تصيد أخطائنا أولا من أجل الإصلاح الذاتي والاستفادة منها.فمثل هذه الأمور تولد شعورا مخيفا للغاية، شعورا يقوم بتغذية الإنسان ويملأه كله، كالنار كلما أحرقت شيئا ازدادت ضراوة واشتعالا، لا تشبع أبدا من نفسها، ولكنها لا تخمد إلا بعد أن تخور قواها، أو يطفئها أحد من الخارج، وإني لا أعجب والله من أناس متواجدين في حياتنا ويعيشون بيننا، تحركهم الكراهية، والعداوة الخفية، فلا ينتظرون زلاتك وأخطاءك فقط، بل يختلقونها إن لم يجدوها، وهذا حري بنشر البغضاء وتقويض أسس الود والمحبة.

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