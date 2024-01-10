ما أجمل السياحة في السعودية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بالأمس كانت سطور مقالنا «هدية السعودية للعالم»، سلطت حروفها الضوء على الجامعة الإسلامية، واليوم تسلط كلمات مقالنا على «السياحة الدينية» التي رأيتها في المدينة المنورة.
في كل عام أعيش اكتشافا جديدا من معالم تاريخنا الإسلامي، وخاصة فترة الحبيب المصطفى، رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام وأهل بيته الكرام في المدينة المنورة:
٭ المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية يقع في الجهة الجنوبية من الروضة المباركة بجوار المسجد النبوي الشريف، إنجاز ما فوق الإنجاز لما يحمله من تعريف حضاري شامل بالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام وآدابه الكريمة وأخلاقه العظيمة وسيرته العطرة والشريعة السمحة بصورة علمية مدققة من البحث المحكم من خلال عرضها بصورة إبداعية بأعلى الوسائل والتقنيات المبتكرة، تجعل الزائر يعيش لحظات كما لو أنه يحيا في هذا الزمن المبارك، ويتعطر من عبق تاريخه العطر بسيرة الحبيب المصطفى وأهل بيته وأصحابه عليهم أفضل الصلاة والسلام.
٭ مسجد بني حارثة «المستراح»، يقع في الجهة الشمالية الغربية للمسجد النبوي على بعد 2500 متر منه تقريبا على طريق سيد الشهداء، سمي بـ «المستراح» لأن الحبيب المصطفى أخذ قسطا من الراحة أثناء رجوعه من غزوة أحد، والمكان يعد ذا أهمية إستراتيجية للدفاع عن المدينة في ذلك الوقت، كما يحمل تاريخا عسكريا للعديد من حروب وغزوات الرسول، عليه أفضل الصلاة والسلام، عند دخولك إليه تشعر بأن التاريخ يأخذك إلى عبق الماضي وأنت تنظر إلى حوائطه وسقفه بالرغم من صغره، إلا أنك تشعر بأنك تقف في منتصف العالم وأنت تسمع من أحداث حدثت تحت قبة مسجد «المستراح».
٭ بستان الشفاء وما أجمل أرضك المباركة لشفاء المريض، وكيف أنسى مسجد «الفسح» وهو أحد المساجد الملاصقة لجبل أحد وصلى به الحبيب المصطفى، عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا «وادي العقيق» ما أعذب ماء واديك.
مسك الختام: ما ذكرته سلفا من أني في كل عام أجد الجديد من تراث أمتي الإسلامية يعكس نور اكتشاف شمس الحضارة الإسلامية، يجعلني أوجه كل الشكر للمملكة العربية السعودية ـ حكاما وقيادة ومسؤولين وشعبا ـ لما يقومون به من تطوير واهتمام بحضارتنا وتاريخنا وكنوزنا الإسلامية، جعل الله دياركم على الدوم دار الأمن والأمان لكل المسلمين.
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