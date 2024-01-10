ما أجمل السياحة في السعودية

بالأمس كانت سطور مقالنا «هدية السعودية للعالم»، سلطت حروفها الضوء على الجامعة الإسلامية، واليوم تسلط كلمات مقالنا على «السياحة الدينية» التي رأيتها في المدينة المنورة.

في كل عام أعيش اكتشافا جديدا من معالم تاريخنا الإسلامي، وخاصة فترة الحبيب المصطفى، رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام وأهل بيته الكرام في المدينة المنورة:

٭ المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية يقع في الجهة الجنوبية من الروضة المباركة بجوار المسجد النبوي الشريف، إنجاز ما فوق الإنجاز لما يحمله من تعريف حضاري شامل بالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام وآدابه الكريمة وأخلاقه العظيمة وسيرته العطرة والشريعة السمحة بصورة علمية مدققة من البحث المحكم من خلال عرضها بصورة إبداعية بأعلى الوسائل والتقنيات المبتكرة، تجعل الزائر يعيش لحظات كما لو أنه يحيا في هذا الزمن المبارك، ويتعطر من عبق تاريخه العطر بسيرة الحبيب المصطفى وأهل بيته وأصحابه عليهم أفضل الصلاة والسلام.

٭ مسجد بني حارثة «المستراح»، يقع في الجهة الشمالية الغربية للمسجد النبوي على بعد 2500 متر منه تقريبا على طريق سيد الشهداء، سمي بـ «المستراح» لأن الحبيب المصطفى أخذ قسطا من الراحة أثناء رجوعه من غزوة أحد، والمكان يعد ذا أهمية إستراتيجية للدفاع عن المدينة في ذلك الوقت، كما يحمل تاريخا عسكريا للعديد من حروب وغزوات الرسول، عليه أفضل الصلاة والسلام، عند دخولك إليه تشعر بأن التاريخ يأخذك إلى عبق الماضي وأنت تنظر إلى حوائطه وسقفه بالرغم من صغره، إلا أنك تشعر بأنك تقف في منتصف العالم وأنت تسمع من أحداث حدثت تحت قبة مسجد «المستراح».

٭ بستان الشفاء وما أجمل أرضك المباركة لشفاء المريض، وكيف أنسى مسجد «الفسح» وهو أحد المساجد الملاصقة لجبل أحد وصلى به الحبيب المصطفى، عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا «وادي العقيق» ما أعذب ماء واديك.

مسك الختام: ما ذكرته سلفا من أني في كل عام أجد الجديد من تراث أمتي الإسلامية يعكس نور اكتشاف شمس الحضارة الإسلامية، يجعلني أوجه كل الشكر للمملكة العربية السعودية ـ حكاما وقيادة ومسؤولين وشعبا ـ لما يقومون به من تطوير واهتمام بحضارتنا وتاريخنا وكنوزنا الإسلامية، جعل الله دياركم على الدوم دار الأمن والأمان لكل المسلمين.





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