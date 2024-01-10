((دار قرآنية)) عبر الأثير

انطلاقة مباركة تلك هي انطلاق محطة الذكر الحكيم لتلاوة القرآن الكريم، إحدى المحطات الكويتية المتميزة بشهادة المستمعين والمستمعات من المسلمين في الكويت والعالم.

انطلقت السبت 14/1/2023، العام الماضي، لتكون إحدى محطات إذاعة القرآن الكريم التي تبث على مدار الساعة.

وفي الحقيقة، هذه المحطة القرآنية المتألقة بالذكر الحكيم، القرآن المجيد شنفت سمعنا، وأخشعت جوارحنا وذلك لتميز قراءات المشايخ القراء بأصواتهم الإيمانية الخاشعة التي تبعث الطمأنينة في النفس والروح، بذكر الله الذي به تطمئن القلوب.

وليست ببعيدة تلك الجهود للعاملين القائمين على محطة الذكر الحكيم ليلا نهارا التي سبقها الجهد الواضح في إذاعة القرآن الكريم، اشكر القائمين على هذا البث المتواصل الذي فتح لنا المجال بالاستماع إلى آيات القرآن الكريم في أي وقت وحين، دون تكليف وعناء اقتناء تسجيلات صوتية أو الذهاب للبحث في «غوغل» أو القيام بعمليات التنزيل والحفظ على المحمول للقرآن الكريم المرتل والمجود، هذا القرآن العظيم المحفوظ إلى يوم الدين، دليل سبل الرشد والرشاد والهدي النبوي المبارك.

وللأمانة تبذل وزارة الإعلام وعلى رأسها الوزير عبدالرحمن المطيري الجهود لتعزيز الإعلام الديني ممثلا في القنوات القرآنية في الإذاعة والتلفزيون للدولة، فجدولة البرامج وتنسيقها واختيار النخبة من القراء عمل يؤجرون عليه بإذن الله.

وإن سألت عن الاستفادة المثلى من محطة الذكر الحكيم، أقول لله در تلك الأصوات القرآنية الخاشعة التي تبعث الطمأنينة في القلب والروح والراحة في الجسد.

وأبارك لوزارة الإعلام نجاح أهدافها النبيلة من إطلاق المحطة وقد تحقق فعلا، فكانت ومازالت المحطة نافذة على تلاوات خاشعة للعديد من القراء الذين خلدوا أسماءهم في الوجدان بتلاوات لكتاب الله تعالى ومختلف القراءات القرآنية بأصوات مشايخ خشعت قلوبنا وأسماعنا لقراءتهم، ومنهم المشايخ الراحلون عبدالباسط عبدالصمد ومحمد صديق المنشاوي ومحمود خليل الحصري وآخرون رحمهم الله وأطال في عمر الباقين منهم، باعتبارهم مدارس قرآنية خالدة متنوعة لطالما اتخذناهم كمسلمين معلمين لنا لقراءة القرآن الكريم عبر تسجيلاتهم الصوتية سواء في التلاوة والتجويد طريقا وسبيلا لحفظ كتاب الله تعالى سبحانه.

ولعلي.. أرى أن محطة الذكر الحكيم صارت «دارا قرآنية عبر الأثير» اتخذها الإعلام الكويتي المعاصر منصة انطلاق لسماع آيات الله تتلى آناء الليل وأطراف النهار.

لقد جمعتنا هذه المحطة على مدار الساعة لسماع وتدبر آيات القرآن الكريم، نعم لقد كان إطلاق محطة الذكر الحكيم، انطلاقة على الطريق القويم ودارا قرآنية عبر الأثير.





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