((دار قرآنية)) عبر الأثير

(MENAFN
- Al-Anbaa)
انطلاقة مباركة تلك هي انطلاق محطة الذكر الحكيم لتلاوة القرآن الكريم، إحدى المحطات الكويتية المتميزة بشهادة المستمعين والمستمعات من المسلمين في الكويت والعالم.
انطلقت السبت 14/1/2023، العام الماضي، لتكون إحدى محطات إذاعة القرآن الكريم التي تبث على مدار الساعة.
وفي الحقيقة، هذه المحطة القرآنية المتألقة بالذكر الحكيم، القرآن المجيد شنفت سمعنا، وأخشعت جوارحنا وذلك لتميز قراءات المشايخ القراء بأصواتهم الإيمانية الخاشعة التي تبعث الطمأنينة في النفس والروح، بذكر الله الذي به تطمئن القلوب.
وليست ببعيدة تلك الجهود للعاملين القائمين على محطة الذكر الحكيم ليلا نهارا التي سبقها الجهد الواضح في إذاعة القرآن الكريم، اشكر القائمين على هذا البث المتواصل الذي فتح لنا المجال بالاستماع إلى آيات القرآن الكريم في أي وقت وحين، دون تكليف وعناء اقتناء تسجيلات صوتية أو الذهاب للبحث في «غوغل» أو القيام بعمليات التنزيل والحفظ على المحمول للقرآن الكريم المرتل والمجود، هذا القرآن العظيم المحفوظ إلى يوم الدين، دليل سبل الرشد والرشاد والهدي النبوي المبارك.
وللأمانة تبذل وزارة الإعلام وعلى رأسها الوزير عبدالرحمن المطيري الجهود لتعزيز الإعلام الديني ممثلا في القنوات القرآنية في الإذاعة والتلفزيون للدولة، فجدولة البرامج وتنسيقها واختيار النخبة من القراء عمل يؤجرون عليه بإذن الله.
وإن سألت عن الاستفادة المثلى من محطة الذكر الحكيم، أقول لله در تلك الأصوات القرآنية الخاشعة التي تبعث الطمأنينة في القلب والروح والراحة في الجسد.
وأبارك لوزارة الإعلام نجاح أهدافها النبيلة من إطلاق المحطة وقد تحقق فعلا، فكانت ومازالت المحطة نافذة على تلاوات خاشعة للعديد من القراء الذين خلدوا أسماءهم في الوجدان بتلاوات لكتاب الله تعالى ومختلف القراءات القرآنية بأصوات مشايخ خشعت قلوبنا وأسماعنا لقراءتهم، ومنهم المشايخ الراحلون عبدالباسط عبدالصمد ومحمد صديق المنشاوي ومحمود خليل الحصري وآخرون رحمهم الله وأطال في عمر الباقين منهم، باعتبارهم مدارس قرآنية خالدة متنوعة لطالما اتخذناهم كمسلمين معلمين لنا لقراءة القرآن الكريم عبر تسجيلاتهم الصوتية سواء في التلاوة والتجويد طريقا وسبيلا لحفظ كتاب الله تعالى سبحانه.
ولعلي.. أرى أن محطة الذكر الحكيم صارت «دارا قرآنية عبر الأثير» اتخذها الإعلام الكويتي المعاصر منصة انطلاق لسماع آيات الله تتلى آناء الليل وأطراف النهار.
لقد جمعتنا هذه المحطة على مدار الساعة لسماع وتدبر آيات القرآن الكريم، نعم لقد كان إطلاق محطة الذكر الحكيم، انطلاقة على الطريق القويم ودارا قرآنية عبر الأثير.
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