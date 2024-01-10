الحمام في الشعر العربي

الحمام من الطيور المنتشرة في جميع أرجاء العالم، وهو أول وسيلة بريد طائر عرفتها البشرية، وبه طباع مدهشة وعادات سامية تشجع الناس على تربيته والاعتناء به ومن ذلك الحنين إلى الوطن على بعد المسافات كما يتميز بالإخلاص وغير ذلك الكثير وقد تبارى الشعراء في ذكر الحمام في قصائدهم ولهم في ذلك قصص كثيرة، ومن ذلك أبيات رائعة لعوف بن محلم الخزاعي لها قصة جميلة روتها مراجع تاريخية، ومنها وفيات الأعيان لابن خلكان، وعوف هذا من الأدباء الفهماء الندماء الشعراء الفصحاء، صاحب أخبار ونوادر اختصه الأمير طاهر بن الحسين والي خرسان لمسامرته، لا يسافر إلا وهو معه يكون عديله وزميله، فبقي معه ثلاثين سنة لا يفارقه، وكلما استأذنه في الانصراف الى أهله ووطنه لم يأذن له، ثم مات طاهر فظن أنه قد تخلص، وأنه يستطيع العودة الى وطنه فقربه ابنه عبدالله بن طاهر واستبقاه عنده وأنزله منزلته من أبيه، وأغدق عليه الأموال والهدايا حتى أثرى، فتلطف بجهده ان يأذن له بالعودة فاتفق أن خرج عبدالله بن طاهر الى خراسان فلما شارف الري سمع صوت عندليب يغرد بأحسن تغريد فأعجبه وقال يا ابن محلم، هل سمعت بأشجى من هذا؟ قال: لا والله، قال اقسمت عليك إلا عارضت قول «أبو كبير الهذلي»:ألا يا حمام الأيك إلفك حاضروغصنك مياد ففيم تنوحفتلكأ قليلا وذكر من كبر سنه، فأقسم عليه فتنفس الصعداء وزفر زفرة حزن ثم قال:أفي كل عام غربة ونزوحاما للنوى من ونية فتريحلقد طلح البين المشت ركائبيفهل أرين البين وهو طريحوأرقني بالري نوح حمامةفنحت وذو البث الغريب ينوحعلى أنها ناحت ولم تذر دمعةونحت وأسراب الدموع سفوحوناحت وفرخاها بحيث تراهماومن دون أفراخي مهامة قيحفاستعبر عبدالله وجرت دموعه ورق له رقة شديدة فأعطاه ثلاثين ألف درهم وأذن له بالعودة إلى وطنه واهله فعاد بعد ان أمضى سنين طويلة في غربته، ودمتم سالمين.

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