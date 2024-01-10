Thursday, 11 January 2024 10:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحمام في الشعر العربي

1/10/2024 11:26:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

الحمام من الطيور المنتشرة في جميع أرجاء العالم، وهو أول وسيلة بريد طائر عرفتها البشرية، وبه طباع مدهشة وعادات سامية تشجع الناس على تربيته والاعتناء به ومن ذلك الحنين إلى الوطن على بعد المسافات كما يتميز بالإخلاص وغير ذلك الكثير وقد تبارى الشعراء في ذكر الحمام في قصائدهم ولهم في ذلك قصص كثيرة، ومن ذلك أبيات رائعة لعوف بن محلم الخزاعي لها قصة جميلة روتها مراجع تاريخية، ومنها وفيات الأعيان لابن خلكان، وعوف هذا من الأدباء الفهماء الندماء الشعراء الفصحاء، صاحب أخبار ونوادر اختصه الأمير طاهر بن الحسين والي خرسان لمسامرته، لا يسافر إلا وهو معه يكون عديله وزميله، فبقي معه ثلاثين سنة لا يفارقه، وكلما استأذنه في الانصراف الى أهله ووطنه لم يأذن له، ثم مات طاهر فظن أنه قد تخلص، وأنه يستطيع العودة الى وطنه فقربه ابنه عبدالله بن طاهر واستبقاه عنده وأنزله منزلته من أبيه، وأغدق عليه الأموال والهدايا حتى أثرى، فتلطف بجهده ان يأذن له بالعودة فاتفق أن خرج عبدالله بن طاهر الى خراسان فلما شارف الري سمع صوت عندليب يغرد بأحسن تغريد فأعجبه وقال يا ابن محلم، هل سمعت بأشجى من هذا؟ قال: لا والله، قال اقسمت عليك إلا عارضت قول «أبو كبير الهذلي»:
ألا يا حمام الأيك إلفك حاضر
وغصنك مياد ففيم تنوح
فتلكأ قليلا وذكر من كبر سنه، فأقسم عليه فتنفس الصعداء وزفر زفرة حزن ثم قال:
أفي كل عام غربة ونزوح
اما للنوى من ونية فتريح
لقد طلح البين المشت ركائبي
فهل أرين البين وهو طريح
وأرقني بالري نوح حمامة
فنحت وذو البث الغريب ينوح
على أنها ناحت ولم تذر دمعة
ونحت وأسراب الدموع سفوح
وناحت وفرخاها بحيث تراهما
ومن دون أفراخي مهامة قيح
فاستعبر عبدالله وجرت دموعه ورق له رقة شديدة فأعطاه ثلاثين ألف درهم وأذن له بالعودة إلى وطنه واهله فعاد بعد ان أمضى سنين طويلة في غربته، ودمتم سالمين.

MENAFN10012024000130011022ID1107707158

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث