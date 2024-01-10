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مصير غزة وأهداف الكيان

1/10/2024 11:25:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. محمد عبد الله خميس اليخري د. محمد عبد الله خميس اليخري

مع استمرار الصراع في غزة، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية لديهم خطط مقلقة لمستقبل المنطقة. في حين أن عدم وجود إستراتيجية ملموسة لغزة كانت نقطة خلاف، إذ تشير التطورات والتصريحات الأخيرة إلى أن هناك تيارا خفيا مقلقا، اقترح ليس فقط بالقضاء على حماس ولكن أيضا تهجير جزء كبير من سكان غزة.
بدأت الدعوات للتهجير قبل وقت طويل من الدمار الذي يجتاح غزة حاليا. تم طرح مقترحات لنقل سكان غزة إلى منطقة سيناء المصرية بعد أيام فقط من الحادث المأساوي الذي تعرضت له حماس في أكتوبر. وذهب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى أبعد من ذلك، داعيا إلى الهجرة الطوعية لأهل غزة إلى مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم. وأيدت وزيرة الاستخبارات جيلا غمليئيل فكرة مماثلة، وأطرت إياها كإجراء إنساني.
وتشير التقارير إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كلف وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر بوضع خطة ((لتقليص)) سكان غزة من خلال تشجيع المغادرة الجماعية. ويزعم أن نتنياهو سعى للحصول على دعم دولي، وحث قادة مثل الرئيس بايدن على الضغط على مصر لقبول مئات الآلاف من اللاجئين في غزة.
وفي حين قلل بعض المسؤولين من أهمية هذه التقارير أو نفوها، تشير التصريحات الأخيرة الصادرة عن القادة الإسرائيليين إلى أن الحديث عن مغادرة الفلسطينيين من غزة يكتسب زخما في اجتماع لحزب الليكود، ومن جهة أخرى أقر نتنياهو بالجهود المبذولة لتسهيل المغادرة ((الطوعية)) للفلسطينيين، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى بنشاط إلى دول مستعدة لاستقبالهم.
الواقع على الأرض في غزة مزر بالفعل، حيث يقدر أن 85 ٪ من السكان نازحون. هنا الكارثة الإنسانية تتكشف، وتتفاقم بسبب البنية التحتية المتضررة وأزمة السكن. والعواقب وخيمة، حيث قتل أكثر من 22,000 من سكان غزة، و40 ٪ منهم معرضون لخطر المجاعة، ومن المحتمل أن يواجه ربع السكان الموت بسبب المرض أو نقص الرعاية الطبية خلال العام.
إن فكرة النقل الطوعي للسكان مثيرة للقلق بشكل خاص في ضوء التهجير التاريخي للفلسطينيين، الذي يعود تاريخه إلى نكبة عام 1948. يدرك الفلسطينيون في غزة جيدا أن المغادرة قد تعني التنازل عن حقهم في العودة، مكررين مظالم الماضي عندما حرمت عائلاتهم من فرصة العودة إلى ديارهم.
في الوقت الذي تعرب فيه الأردن ومصر وإدارة بايدن عن معارضتهم لإعادة توطين سكان غزة، يعتقد بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية أن مصر قد تكون عرضة للضغوط بسبب ديونها الكبيرة. كما يمكن أن يتغير المشهد السياسي، كما يتضح من تصريحات شخصيات مثل هالي، تشير إلى أن سكان غزة يجب أن يذهبوا إلى ((الدول الموالية لحماس)).
إن الخلفية التاريخية المرعبة، إلى جانب الأزمة الإنسانية الحالية، تثير المخاوف بشأن مصير سكان غزة. ويجب على العالم أن ينتبه إلى علامات التحذير وأن يعمل بنشاط من أجل التوصل إلى حل عادل وإنساني يحترم حقوق وكرامة الشعوب التي وقعت في مرمى النيران. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي بينما تتكشف الخطط التي قد تؤدي إلى التهجير القسري لشعب بأكمله، مرددا أصداء التاريخ المؤلمة.
وهذا يعكس خلفية تاريخية تقشعر لها الأبدان، حيث يواجه الفلسطينيون في غزة حقيقة قاتمة مفادها أن المغادرة قد تعني عدم العودة أبدا، مما يعكس عمليات النزوح الجماعي في عامي 1948 و 1967. نادرا ما يعبر قادة إسرائيل عن أسفهم لهذه الأحداث، وفي بعض الأحيان، يستخدمونها كسابقة، ويصدرون تحذيرات تذكرنا بالماضي.
لقد تم تحذير العالم، وبينما تتكشف مأساة غزة، يتحتم على المجتمع الدولي أن يتحرك. ولا يمكن تجاهل التكلفة البشرية للإستراتيجية غير المعلنة، تتسم بنقل السكان والظروف غير الصالحة للعيش. ويجب أن يتحول التركيز نحو إنهاء الصراع، وإعادة بناء غزة، وضمان الحفاظ على حقوق وكرامة شعبها. يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، أن تلعب دورا محوريا في الدعوة إلى حل عادل وإنساني لهذه الأزمة، ورفض أي إستراتيجية تنطوي على التهجير القسري لسكان غزة. فمتى سيحين وقت العمل، قبل أن تزهق المزيد من الأرواح، وتصبح غزة رمزا لكارثة إنسانية كان من الممكن تجنبها.

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