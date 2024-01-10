الأرصاد: بدء تأثير المنخفض الجوي على الأردن

الأرصاد: بدء تأثير المنخفض الجوي على الأردن
التاريخ
1/10/2024 11:25:39 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) يشير رادار الطقس في إدارة الأرصاد الجوية الأردنية إلى بداية تأثير المنخفض الجوي على المملكة.
وقال مدير ادارة الأرصاد الجوية، رافد آل خطاب، إن المناطق الشمالية بدأت تشهد هطولات مطرية، كما تشهد أجزاء محدودة من الوسط زخات مطر.
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