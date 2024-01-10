كفى لقتل الصحفيين

بقلم: أسرة التحرير 10/1/2024

الصحفي وائل الدحدوح كان في منتصف تقرير بالبث الحي والمباشر من مدينة غزة في 25 أكتوبر عندما أُنبئ بأن زوجته، ابنه، بنته وحفيده الرضيع قتلوا في غارة إسرائيلية في مخيم اللاجئين النصيرات، عاد للبث بعد يومين واصبح رمزا. في يوم الاحد من هذا الأسبوع فقد الدحدوح ابنا ثالثا في عدده، عندما قتل ابنه حمزة – هو نفسه صحفي – في جنوب القطاع حين كان مسافرا في سيارة مع صحفيين آخرين. اثنان قتلا وثلاثة آخرون نجوا.

في إسرائيل يفضلون عرض كل صحفي غزي كعضو حماس او على الأقل كمؤيد. اما بالنسبة لباقي العالم فيرون فيهم صحفيين يعرضون حياتهم للخطر، يعملون في ظروف متعذرة والكثيرون منهم شبان يستغلون حقيقة أنهم يوجد لهم متابعون كثيرون في الشبكات الاجتماعية كي يرووا للعالم ما يجري في القطاع – الذي يصعب على صحفيين أجانب الوصول اليه حتى قبل الحرب بسبب الحصار الإسرائيلي.

منذ 7 أكتوبر قتل ما لا يقل عن 79 صحفيا في القتال في إسرائيل، في قطاع غزة وفي جنوب لبنان. 72 منهم صحفيون فلسطينيون قتلوا في هجمات لإسرائيل في غزة. 4 منهم صحفيون إسرائيليون قتلهم مقاتلو حماس في 7 أكتوبر. و 3 صحفيين قتلوا في هجوم للجيش الإسرائيلي في لبنان.

حسب لجنة حماية الصحفيين (CPJ) المنظمة التي تنشر المعطيات، فمنذ نهاية شهر كانون الأول بلغ عدد الصحفيين الذين قتلوا في حرب السيوف الحديدية الرقم القياسي الأعلى الذي يوثق في مثل هذه الفترة الزمنية. عمليا، فإن عدد الصحفيين الذين قتلوا في غزة اعلى من عدد الصحفيين الذين قتلوا في دولة واحدة على مدى سنة كاملة، على الأقل منذ بدأت المنظمة في 1992 بتوثيق المس بالصحفيين.

عاد الجيش الإسرائيلي ونفى انه يعرض الصحفيين للخطر او انه يرى فيهم هدفا، ويدعي بانه يفعل كل ما في وسعه كي يمتنع عن المس بالأبرياء. لكن عندما يتصاعد عدد القتلى في غزة ويصل الآن الى اكثر من 23.000 معظمهم نساء وأطفال ورجال أبرياء، فإن التفكير بان الصحفيين بالذات سيحظون بحماية الجيش يبدو سخيفا على نحو خاص. وذلك بعد أن في أيار الماضي نشرت الـ(CPJ) نفسها تقريرا يفيد بأن الجيش الإسرائيلي قتل 20 صحفيا منذ 2001. لم يقدم أي جندي الى المحاكمة في اعقاب أفعال القتل هذه وفي قضية واحدة فقط فتح تحقيق جنائي.

في وسائل الاعلام الإسرائيلية يمكن تبرير قتل مدنيين وصحفيين في بث حي ومباشر دون أن يرف لأحد ما جفن. بل وعدم النقد على وضع حرية الصحافة في القطاع. يمكن فقط الامل بان يكون صحفيو إسرائيل أيضا يفهمون بان زملاءهم الغزيين لن يتوقفوا عن القيام بعملهم وانه لا يوجد أي معنى لأملهم في الا يصل ما يجري في غزة الى العالم. العكس هو الصحيح كان يجدر بهم ان يطلقوا صوتهم ضد قتل زملائهم.