كفى لقتل الصحفيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: أسرة التحرير 10/1/2024
الصحفي وائل الدحدوح كان في منتصف تقرير بالبث الحي والمباشر من مدينة غزة في 25 أكتوبر عندما أُنبئ بأن زوجته، ابنه، بنته وحفيده الرضيع قتلوا في غارة إسرائيلية في مخيم اللاجئين النصيرات، عاد للبث بعد يومين واصبح رمزا. في يوم الاحد من هذا الأسبوع فقد الدحدوح ابنا ثالثا في عدده، عندما قتل ابنه حمزة – هو نفسه صحفي – في جنوب القطاع حين كان مسافرا في سيارة مع صحفيين آخرين. اثنان قتلا وثلاثة آخرون نجوا.
في إسرائيل يفضلون عرض كل صحفي غزي كعضو حماس او على الأقل كمؤيد. اما بالنسبة لباقي العالم فيرون فيهم صحفيين يعرضون حياتهم للخطر، يعملون في ظروف متعذرة والكثيرون منهم شبان يستغلون حقيقة أنهم يوجد لهم متابعون كثيرون في الشبكات الاجتماعية كي يرووا للعالم ما يجري في القطاع – الذي يصعب على صحفيين أجانب الوصول اليه حتى قبل الحرب بسبب الحصار الإسرائيلي.
منذ 7 أكتوبر قتل ما لا يقل عن 79 صحفيا في القتال في إسرائيل، في قطاع غزة وفي جنوب لبنان. 72 منهم صحفيون فلسطينيون قتلوا في هجمات لإسرائيل في غزة. 4 منهم صحفيون إسرائيليون قتلهم مقاتلو حماس في 7 أكتوبر. و 3 صحفيين قتلوا في هجوم للجيش الإسرائيلي في لبنان.
حسب لجنة حماية الصحفيين (CPJ) المنظمة التي تنشر المعطيات، فمنذ نهاية شهر كانون الأول بلغ عدد الصحفيين الذين قتلوا في حرب السيوف الحديدية الرقم القياسي الأعلى الذي يوثق في مثل هذه الفترة الزمنية. عمليا، فإن عدد الصحفيين الذين قتلوا في غزة اعلى من عدد الصحفيين الذين قتلوا في دولة واحدة على مدى سنة كاملة، على الأقل منذ بدأت المنظمة في 1992 بتوثيق المس بالصحفيين.
عاد الجيش الإسرائيلي ونفى انه يعرض الصحفيين للخطر او انه يرى فيهم هدفا، ويدعي بانه يفعل كل ما في وسعه كي يمتنع عن المس بالأبرياء. لكن عندما يتصاعد عدد القتلى في غزة ويصل الآن الى اكثر من 23.000 معظمهم نساء وأطفال ورجال أبرياء، فإن التفكير بان الصحفيين بالذات سيحظون بحماية الجيش يبدو سخيفا على نحو خاص. وذلك بعد أن في أيار الماضي نشرت الـ(CPJ) نفسها تقريرا يفيد بأن الجيش الإسرائيلي قتل 20 صحفيا منذ 2001. لم يقدم أي جندي الى المحاكمة في اعقاب أفعال القتل هذه وفي قضية واحدة فقط فتح تحقيق جنائي.
في وسائل الاعلام الإسرائيلية يمكن تبرير قتل مدنيين وصحفيين في بث حي ومباشر دون أن يرف لأحد ما جفن. بل وعدم النقد على وضع حرية الصحافة في القطاع. يمكن فقط الامل بان يكون صحفيو إسرائيل أيضا يفهمون بان زملاءهم الغزيين لن يتوقفوا عن القيام بعملهم وانه لا يوجد أي معنى لأملهم في الا يصل ما يجري في غزة الى العالم. العكس هو الصحيح كان يجدر بهم ان يطلقوا صوتهم ضد قتل زملائهم.
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