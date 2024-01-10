Thursday, 11 January 2024 10:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نتنياهو: ليس لدى إسرائيل أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم

1/10/2024 11:25:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه ليس لدى إسرائيل أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين.
وأضاف نحارب حماس وليس السكان الفلسطينيين ونفعل ذلك مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي.

MENAFN10012024000072011014ID1107707154

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث