نتنياهو: ليس لدى إسرائيل أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم

نتنياهو: ليس لدى إسرائيل أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم
التاريخ
1/10/2024 11:25:29 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه ليس لدى إسرائيل أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين.
وأضاف نحارب حماس وليس السكان الفلسطينيين ونفعل ذلك مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي.
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