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الصحة العالمية تلغي مهمة مساعدات طبية في غزة بسبب مخاوف أمنية

1/10/2024 11:25:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ألغت منظمة الصحة العالمية (تابعة للأمم المتحدة)، الأربعاء، مهمة لتقديم مساعدات طبية كانت مقررة إلى غزة، بسبب "مخاوف أمنية".
وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن "هذه هي المهمة السادسة إلى شمالي غزة التي تلغيها المنظمة الأممية؛ نظرا لعدم الموافقة على طلبات الزيارة أو الحصول على ضمانات أمنية".
ودعا غيبريسوس، "إسرائيل إلى الموافقة على طلبات منظمة الصحة العالمية والشركاء الآخرين لتقديم المساعدات الإنسانية في غزة".
وأكد أن "القصف الاسرائيلي المكثف والقيود المفروضة على الحركة وشُح الوقود وانقطاع خدمات الاتصالات يجعل من المستحيل على منظمة الصحة العالمية والشركاء الوصول إلى المحتاجين".
وكان "غيبريسوس"، أكد في وقت سابق، أن "الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يوصف".
وقال غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي في جنيف، "ينتظر الناس مدى ساعات في طوابير ليحصلوا على كمية صغيرة من الماء التي قد تكون ملوّثة، أو الخبز الذي لا يُعدّ مغذيًا جدًا إذا تم تناوله وحده".
وأشار إلى أن "15 مستشفى فقط تعمل بشكل جزئي"، مضيفًا أن "النقص في مياه الشرب والمرافق الصحية والظروف المعيشية المزرية أوجدت بيئة مثالية لانتشار الأمراض".
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين، وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر على القطاع، إلى استشهاد 23 ألفا و357 شخصا، وإصابة 59 ألفا و410 جرحى، إضافة إلى تدمير مساحات شاسعة من قطاع غزة، وتشريد نحو 85% من سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وترك ربع سكانه يواجهون المجاعة.

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