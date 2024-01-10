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جيش الاحتلال: استهدفنا الصحفيين ثريا والدحدوح لعلاقتهما بحماس والجهاد الإسلامي

1/10/2024 11:25:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعترف جيش الاحتلال أنه اغتال الصحفيين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا بعد حصوله على وثائق تؤكد عملهما في أجهزة حساسة ضمن صفوف حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

واستشهد يوم الأحد الصحفي حمزة نجل الصحفي وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.
كما استشهد إلى جانبه الصحفي مصطفى ثريا جراء صاروخ من طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدف السيارة التي كانا يستقلانها قرب منطقة المواصي جنوبي غربي قطاع غزة.

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