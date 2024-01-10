جيش الاحتلال: استهدفنا الصحفيين ثريا والدحدوح لعلاقتهما بحماس والجهاد الإسلامي

واستشهد يوم الأحد الصحفي حمزة نجل الصحفي وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة. كما استشهد إلى جانبه الصحفي مصطفى ثريا جراء صاروخ من طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدف السيارة التي كانا يستقلانها قرب منطقة المواصي جنوبي غربي قطاع غزة.

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