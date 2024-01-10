جيش الاحتلال: استهدفنا الصحفيين ثريا والدحدوح لعلاقتهما بحماس والجهاد الإسلامي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اعترف جيش الاحتلال أنه اغتال الصحفيين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا بعد حصوله على وثائق تؤكد عملهما في أجهزة حساسة ضمن صفوف حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
واستشهد يوم الأحد الصحفي حمزة نجل الصحفي وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.
كما استشهد إلى جانبه الصحفي مصطفى ثريا جراء صاروخ من طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدف السيارة التي كانا يستقلانها قرب منطقة المواصي جنوبي غربي قطاع غزة.
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