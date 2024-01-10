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مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

1/10/2024 11:25:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأربعاء، على قرار يطالب الحوثيين بالوقف الفوري للهجمات على السفن، ويدعم بشكل ضمني قوة عمل تقودها الولايات المتحدة لحماية السفن، كما حذر من تصاعد التوترات.
ويدين نص مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، كما يشير إلى ضرورة حماية أمن الملاحة البحرية.
كما طالب مجلس الأمن الحوثيين بإطلاق السفينة جالاكسي ليدر، المرتبطة برجل أعمال إسرائيلي، وطاقمها. واحتجزت السفينة في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وجاء الطلب في قرار أقره مجلس الأمن بأغلبية 11 صوتا ودون معارضة فيما امتنعت أربع دول عن التصويت.
وقالت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن إن اعتماد قرار يدين هجمات الحوثيين في البحر الأحمر سيجعل إيران تتقيد بالتزاماتها.
وأضافت، أن "هجمات الحوثيين تهديد سينعكس حتى على إيصال المساعدات إلى الشعب اليمني"، مشيرة إلى أن "اعتماد القرار ضد هجمات الحوثيين يظهر وحدتنا ضد انتهاك القانون".
وفيما وصف المندوب الروسي القرار الذي تم التوصل إليه بـ"المسيس"، قالت المندوبة البريطانية في مجلس الأمن: "لن نتردد في اتخاذ تدابير إضافية لحماية الملاحة في البحر الأحمر".

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