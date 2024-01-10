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مقررة أممية: غزة غير صالحة للعيش

1/10/2024 11:25:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليا، باولا بيتانكور، إن غزة أصبحت "غير صالحة للعيش"، وإن إعادة التوطين المؤقت لسكانها خارج القطاع خيار غير قابل للتطبيق.
وأشارت بيتانكور في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأميركية إلى "تدمير البنية التحتية المدنية، وتدمير المنازل والمرافق، وعدم إمكانية وصول المساعدات الإنسانية"، وأضافت "إسرائيل تسعى إلى تغيير تركيبة قطاع غزة بشكل دائم بأوامر الإخلاء المتزايدة باستمرار والهجمات الواسعة النطاق والمنهجية على المدنيين والبنية التحتية المدنية".

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