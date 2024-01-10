مقررة أممية: غزة غير صالحة للعيش

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليا، باولا بيتانكور، إن غزة أصبحت "غير صالحة للعيش"، وإن إعادة التوطين المؤقت لسكانها خارج القطاع خيار غير قابل للتطبيق.
وأشارت بيتانكور في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأميركية إلى "تدمير البنية التحتية المدنية، وتدمير المنازل والمرافق، وعدم إمكانية وصول المساعدات الإنسانية"، وأضافت "إسرائيل تسعى إلى تغيير تركيبة قطاع غزة بشكل دائم بأوامر الإخلاء المتزايدة باستمرار والهجمات الواسعة النطاق والمنهجية على المدنيين والبنية التحتية المدنية".
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