أول رد من الحوثيين على قرار مجلس الأمن

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اعتبر القيادي في حركة أنصار الله الحوثيين محمد علي الحوثي قرار مجلس الأمن بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر "لعبة سياسية"، وكتب على منصة "إكس" أن "الولايات المتحدة هي من تخرق القانون الدولي".
وتبنى مجلس الأمن في وقت سابق اليوم الخميس مشروع قرار أميركي يطالب الحوثيين في اليمن بالتوقف الفوري عن شن هجمات على السفن في البحر الأحمر.
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