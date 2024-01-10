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أول رد من الحوثيين على قرار مجلس الأمن

1/10/2024 11:25:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتبر القيادي في حركة أنصار الله الحوثيين محمد علي الحوثي قرار مجلس الأمن بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر "لعبة سياسية"، وكتب على منصة "إكس" أن "الولايات المتحدة هي من تخرق القانون الدولي".
وتبنى مجلس الأمن في وقت سابق اليوم الخميس مشروع قرار أميركي يطالب الحوثيين في اليمن بالتوقف الفوري عن شن هجمات على السفن في البحر الأحمر.
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