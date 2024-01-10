رعد وتساقط للبرد اليوم.. والأرصاد تطلق تحذيراتها

MENAFN - Alghad Newspaper) يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم الخميس وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والأخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية وفق نشرة إدارة الارصاد الجوية.

وأضافت أن الهطولات في شمال ووسط المملكة قد تكون غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، والرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.



التحذيرات ليوم الخميس:

- خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت.

- خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض.

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.



أما يوم الجمعة تبقى الأجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة مع هطول الامطار بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المنطقة الشرقية، قد تكون الهطولات لفترات محدودة غزيرة احيانا، بينما تهطل زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح غربية نشطة السرعة، وتدريجياً مع ساعات الليل تضعف فرصة الهطولات، مع بقاء الفرصة لأمطار متقطعة في شمال المملكة، وتتحول الرياح الى جنوبية غربية خفيفة السرعة.



التحذيرات ليوم الجمعة :

- خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت.

- خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض.

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.



