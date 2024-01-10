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فك شيفرة نجاح جيني: الحفاظ على التزامنا بالأسعار التوفيرية

1/10/2024 11:18:21 PM
(MENAFN- Al Watan) قام تطبيق جيني الرائد في قطاع نقل الركاب بتطويرٍ كبيرٍ في حلول النقل، حيث ضَمِن للركّاب الحصول على أسعار توفيرية مع الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة، ويكمن وراء نجاحه استراتيجيات دقيقة تُلبي احتياجات الركاب والسائقين على حد سواء، مما يضمن نظام متوازن وفعّال.
لماذا نلتزم بالتوفير
إن التزام تطبيق جيني بالتوفير يجعل خدماته أقرب وأكثر وصولًا للناس، ويلبي التطبيق احتياجات المستخدمين من جميع الفئات ويشجعهم على زيادة الاستخدام اليومي.
ومن وجهة نظر أوسع فإن لهذا النهج تأثير كبير على خيارات المستخدمين، حيث يمّكنهم من الإنفاق بالصورة التي تناسبهم دون القلق بشأن نفقات التنقّل.
التوازن المناسب
يعود نجاح جيني في تقديم خدمات توفيرية مقارنةً مع منافسيه إلى نهجٍ متوازن، حيث تم وضع استراتيجيات تسعير دقيقة لضمان أكبر توفير للمستخدمين مع الحفاظ على النمو المستمر لأرباح السائقين من خلال حساباتٍ دقيقةٍ ومراقبةٍ مستمرة.
تقدير الأجور للشفافية والدقة
للحرص على الدقة التامة فإن تطبيق جيني يقدم تقديرات لأجور الرحلات للركاب استنادًا إلى حسابات جوجل للمسافة والمدة والطريق قبل بدء الرحلة.
وتضمن هذه الطريقة "للتسعير مقدمًا" التناسق في تقدير الأجرة، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وحُسن اتخاذ القرارات للركّاب.
ما لم تتغير شروط الرحلة المحددة، مثل أن يحصل تغيير كبير في مدة الرحلة أو تغييرات في الوجهة، فإن الأجرة الأولية تحافظ على دقتها.
الابتكار المستمر
استثمر تطبيق جيني في التعديلات التكنولوجية المبتكرة وعمل نحو تحسين وتطوير التطبيق لضمان تجربة سلسة للجميع وربط فعّال ومريح بين المستخدمين والسائقين.
في الختام
نجاح تطبيق جيني في قطاع نقل الركاب هو شهادة على التزامه بالتوفير والجودة وتوفّر الخدمات على مدار الساعة والقدرة على التكيف مع جميع الظروف.
وأكد التطبيق ريادته في هذا المجال من خلال التوازن الدقيق بين استراتيجيات التسعير التي تركز على الركّاب والتقديرات المسبقة للأجور والتكيف الفعّال مع متطلبات السوق والمستخدمين، مما يضمن أكبر فائدة للركّاب والسائقين.

* حمّاد احتشام الرئيس التنفيذي لشركة جيني

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