Thursday, 11 January 2024 10:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التخصصات في ذمة الله

1/10/2024 11:18:21 PM
(MENAFN- Al Watan) هذا الإعصار ليس وليد اليوم، وتمرد البعض على تخصصات أخرى لا تشبههم ولا علاقة لهم بها يزيد من الفجوة التي لطالما نسعى ويسعى المجتمع بأكمله لردمها. فممارسات اليوم لم تعط الخباز خبزه على افتراض أنه سيأكل نصفه؟ فالخباز المسكين يخبز ويتعب من الصباح الباكر وغيره يأكل وينتقد ويفتي ويتفلسف في المقادير وطريقة التحضير، وطريقة الأكل الصحيحة! بل في المؤتمرات والمعارض والمناسبات التي تخص الخبز والمخبوزات الكل مدعو سوى ذلك الخباز المسكين الذي لا يملك إلا أن ينشر حلطمته وامتعاضه على شكل منشور في تطبيق ((X))، ولا يتفاعل معه سوى بقية الخبازين. الحالة هذه والتي أسعى جاهدا ألا أستخدم كلمة ((ظاهرة)) لوصفها محبطة جدا لمن يجتهد ويبذل في مجال تخصصه، ويجد غيره من الدخلاء والمنتسبين خلسة لمجاله هم من يسابقونه للصفوف الأولى، فيبدأ يتوارى وينطفئ.
لست ضد فكرة أن ينشر الطبيب علمه في شبكات التواصل وفي الإعلام. بل على العكس في السنوات القليلة الماضية ارتفع مستوى التعليم الذاتي، وزادت متعة تقديم المعلومات التي كانت تقدم بملل ورتابة في السابق بفضل جهود هؤلاء المختصين في مختلف المجالات، الذين يقدمون المعلومات بطريقة سهلة وسلسلة وماتعة، على شكل كبسولات رشيقة بحساباتهم الخاصة في شبكات التواصل. لكن في نهاية المطاف يبقى طبيبا ويبقى مهندسا ويبقى اقتصاديا، ويجب أن يعرف نفسه دائما وأبدا بهذا بحسب شهادته ومجال عمله. وانتصارا للمهنية يجب ألا يرضى على نفسه أن يقدم بغيرها. واستخدامه لهذه الشبكات كوسيلة لتقديم معلوماته ومحتواه، لا يعني أبدا أنه إعلامي أو مستشار، وإن كان غير ذلك فأنا ومن هذا المنبر أنعي التخصصات ولا أقول سوى إنا لله وإنا إليه راجعون.

MENAFN10012024000089011017ID1107707125

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث