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المعجزة السومرية

1/10/2024 11:18:21 PM
(MENAFN- Al Watan) مصطلح ((معجزة)) يعتبر من المصطلحات غير المرغوبة بين المثقفين إلا إذا أتت مقترنة بالحضارة اليونانية، فتجد كثيرا من المثقفين يرددون هذا المصطلح، ولكن هل كانت معجزة ما حصل في اليونان أم إنها إحدى حلقات التطور الطبيعي للمعرفة وإذا جاز تسميتها معجزة لماذا لا تسمى غيرها معجزة؟ مثلا لا نسمع عن المعجزة المصرية والمعجزة الهندية والمعجزة الصينية والمعجزة العربية وطبعا قبل كل هذا المعجزة الرافدية حيث بدأ التاريخ والحضارة والعلوم.
في البداية من المؤكد أن المعرفة تراكمية، ومسيرة الإنسان العلمية على مر التاريخ هي مسيرة تراكم معرفي حتى مع سومر، ورغم أننا لا نعرف أحدا سبقهم من الأمم لهذه المعارف إلا أنه على الأرجح أنهم اكتسبوها بخبرات تراكمية ربما من أسلافهم هم.
ثانيا: لا يصح إنكار دور الحضارة اليونانية أو الانتقاص منها، ولكن الخطأ هو إنكار فضل الآخرين ومرحلة الحضارة اليونانية كانت من المراحل المهمة في مسيرة البشر المعرفية، وهي مرحلة متأخرة جدا نشأت أغلب العلوم والمعارف شرقها وقبلها بآلاف السنين، ومن المعلوم أن بلاد الرافدين هي منشأ الحضارة الأول ومنشأ التمدن والزراعة ومنشأ القانون والكتابة والرياضيات وعلوم الفلك والطب بل والفلسفة واللاهوت فأول لاهوتا وأول نظريات نشأة الكون بدأت في بلاد الرافدين، وفوق كل هذا لا يزال المجهول عن هذه الحضارة أكثر من المعلوم ويقدر بعض المختصين عدد الألواح المكتشفة اليوم من حضارة بلاد الرافدين بأكثر من مليون لوح ولكن لم يترجم منها إلا أقل من 10%
وبعض هذه الألواح تصور لنا طبيعة الحياة المتحضرة التي كانوا يعيشونها في ذاك الزمان البعيد، فمثلا يروي أحد هذه الألواح قصة ملك الوركاء الذي تلقى تهديدا من مملكة كيش يدعوه للحرب أو الاستسلام ورغم أن الملك كان يفضل الحرب فإنه عرض الرأي على ((مجلس الشيوخ)) الذي اختار قرار الاستسلام على خلاف رغبة الملك مما اضطر الملك لإعادة عرض القرار على ((مجلس محاربي المدينة الشباب))، الذي نقض قرار مجلس الشيوخ وقرر الحرب.
يعلق على هذا اللوح الخبير العالمي في تاريخ سومر صموائيل كريمر قائلا ((لم يكن لأي فرد أن يتصور أن أول جمعية تأسيسية كانت قد عقدت قبل آلاف السنين في الشرق الأوسط وليس في أوروبا)).
وأيضا من لطائف هذه الصور التي تنقلها لنا هذه الألواح يوميات أحد طلاب المدرسة، تلك المؤسسة العظيمة التي اخترعتها الحضارة السومرية قبل خمسة آلاف سنة، والتي كانت منتشرة في أرجاء البلاد وكان التعليم نظاميا وكان مدير المدرسة يدعى ((أب المدرسة)) والمدرس يدعى ((الأخ الأكبر)) تروي هذه الوثيقة يوميات طالب صغير يستيقظ مبكرا فتقوم أمه بتجهيزه وتزويده بالوجبة التي سوف يصحبها معه، فالدوام المدرسي يستمر طوال النهار، يذهب الطالب إلى المدرسة ويقوم بسرد ما طلب منه حفظه كما يقوم بنسخ الألواح المطلوب منه نسخها، يحترم الطالب الأستاذ وكذلك يخشى عقابه ((بالعصا)) ثم يعود آخر النهار إلى البيت يحمل واجباته التي سيختبر فيها اليوم القادم.
هذه حياة طفل صغير من أبناء حضارة سومر قبل خمسة آلاف سنة، وهذه هي مدارسهم التي يشمل منهجها الكتابة واللغة والرياضيات واللاهوت وعلم النبات والحيوان والجغرافيا والتعدين، وقد اكتشف إلى اليوم أكثر من ألف لوح تخص مؤسسة مدارس سومر.
سومر الحضارة الأولى للإنسان مذهلة في كثير من تفاصيلها ولكنها لا تحظى بالتقدير الذي تحظى به حضارات أخرى أتت من بعدها بقرون طويلة من الزمن واستفادت من الحضارة الأم ربما يكون هذا بسبب تأثير سلبي لا واعٍ خلقه كتاب العهد القديم في العقل الجمعي عن حضارة بابل التي يصفها أنها أم رجاسات الأرض، والتي لن تقوم لها قائمة إلى الأبد، وقد يكون لأسباب أخرى، إنما الأهم هو أن هذا الإرث الحضاري العظيم لا يزال غير مترجم وغير مدروس بالشكل المرضي إلى اليوم، وإذا كان من يحتبسونه يرفضون إعادته إلى أهله، فأقل ما نرجو أن يتم تصويره ونشره للجميع بحيث يصل إليه الدارسون والمهتمون من جميع أنحاء العالم فهذا هو إرث حضارة البشر الأولى.

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