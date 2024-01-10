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عندما تتجاهل الواقع

1/10/2024 11:18:21 PM
(MENAFN- Al Watan) يقول الكاتب والفيلسوف إيان راند ((يمكنك تجاهل الواقع، لكن لا يمكنك تجاهل عواقب تجاهلك للواقع)).
كان الموضوع واضحا والناس تشعر وتتكلم فيه وكتبنا وغيرنا عدة مقالات من باب التنبيه لكن اختار عديد من وكلاء السيارات والمعارض تجاهله!
وكأنك إذا تجاهلته سيختفي من نفسه!
قبل أيام قررت هيئة المنافسة: توجيه الاتهام ضد 79 من الوكلاء والموزعين ومعارض السيارات، وتحريك الدعاوى الجزائية ضد 64 منشأة! شملت المخالفات (الاتفاق على تحديد الأسعار، وتقاسم الأسواق حسب المناطق الجغرافية) وغيرها، مما أدى إلى الحد من المنافسة والتأثير على رفاهية المستهلك، وقرر المجلس تحريك الدعاوى الجزائية ضد 64 منشأة، ودراسة 15 طلب تسوية.
يمكنك أن تتصور العدد الكبير من الوكلاء وتجار السيارات!! الموضوع ليس محصورا وليس حالة أو حالتين، نحن نتكلم عن نحو أكثر من 70 حالة! وكأن الموضوع أصبح شبه عرف عند بعض وكلاء وتجار السيارات.
الناس كانت تشتكي من تحديد الأسعار ومن سوء الخدمة وتأخرها وغلاء الأسعار نسبيا، وتدخلت وزارة التجارة وتدخلت هيئة المنافسة ولكن البعض من شريطية السيارات إذن من طين وأذن من عجين كما يقول المثل الدارج!
كتبنا عدة مقالات عن الموضوع وآخرها كان قريبا فقط قبل بضعة أسابيع بعنوان ((مظبطهم وفي الجيب)).
((وزير التجارة..... قد جلس معهم عدة مرات وكعادته أعطاهم بدبلوماسية ورقي تلميحا وإشارات، ولكن يبدو أن البعض لا يتفهم رقي حديثه، فما زالت (روح الشريطي مستترة داخليا في بعض وكلاء السيارات)، حتى لو لبس البشت، ربما يحتاجون لمصارحة أنفسهم أولا ماذا يريدون أن يكونوا في المستقبل؟ فدوام الحال من المحال، ومن ثم يذهبون لوزارة التجارة ويناقشون إستراتيجية ما يمكن عمله مستقبلا للتطور بالقطاع!)).
عزيزي التاجر أو الوكيل لا تستطيع أي وزارة أو هيئة مساعدتك إن لم تساعد نفسك أولاً! ولتبدأ بتغيير الفكر وطريقة الأسلوب والتعامل، اعتبر المستهلك عميل لك يستحق منك كل الاحترام والاهتمام، وليس ضحية تريد أن تمص من أمواله أكبر قدر ممكن، ليس من المنطق أن تكون أسعار السيارات مرتفعة جدا مقارنة بالأسعار الدولية والمنطقة، وفي نفس الوقت خدمات ما بعد البيع سيئة! فلا يعقل حشفاً وسوء كيلة!
صراحة نتمنى أن تكون العقوبات كبيرة حتى تكون رادعة وعبرة في المستقبل، خصوصا أن استجابة بعض تجار السيارات سابقا لم تكن بالشكل المطلوب على الرغم من تنبيهات وإشارات المسؤولين، فالمسؤولون نبهوهم وجلسوا معهم بكل رقي من باب دعم تجار الوطن، ولكن ويبدو أن بعضهم ما يمشي إلا إذا شاف العقوبات الصارمة!
كما ذكرنا سابقا نحن لا نريد ولا نتمنى خسارة لأي مواطن أو تاجر في البلد، بل على العكس نريد لهم التقدم لكن كل شيء بالمعقول والمنطق، إذا كان المواطن السعودي يدعمك ويشتري منك يا تاجر أو يا وكيل السيارات حاول تقدر ذلك، ويجب ألا تستغل ذلك، والمثل العامي واضح ((إذا خويك عسل لا تأكله كله!)).
خبر جيد من هيئة المنافسة ومجهود يشكرون عليه وآمل أن نسمع عديداً من الأخبار الجيدة الأخرى قريبا منهم في جميع المجالات والقطاعات!
نحن من المؤمنين بأهمية المنافسة ونعتبرها عنصرا حيويا جدا في اقتصاد أي بلد، ويجب دعمها بقوة، ف المنافسة هي ما ينتج التقدم والرقي في أي مجتمع اقتصادي، كتبنا سابقا أن النجاح والاستمرارية لا يأتيان إلا بالمنافسة، وضربنا أمثلة أمريكا حافظت على الصدارة في كثير من المجالات من خلال المنافسة، تقول نانسي بيرسي ((المنافسة شيء جيد، إنها تجبرنا أن نفعل أفضل ما لدينا)).

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