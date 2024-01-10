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السعودية تصنع المستقبل

1/10/2024 11:18:20 PM
(MENAFN- Al Watan) سابقا كانت الأسواق العالمية والمنظمات الإقليمية هي من تضع الأهداف، والجميع يتبعها من مؤسسات وجهات ودول، وكانت السياسات أيضا تتشكل بالقرارات الاقتصادية الناتجة عن هذه العناصر، أما الآن الواقع مختلف تماما، المملكة العربية السعودية -وبكل فخر واعتزاز- بمشاريع رؤيتها والمشاريع المستقبلية التي تم إقرارها والبدء في تأسيسها؛ غيرت قواعد اللعبة الاقتصادية أولا، والسياسية ثانيا.
على سبيل المثال لا الحصر؛ وزارة الاستثمار وقعت اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار مع كبرى الدول الاقتصادية مثل الصين، اليابان، سنغافورة، جنوب كوريا، الهند، تركيا وغيرها من الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي، ما جعل الاقتصاد السعودي فرصة ذهبية يجب اقتناصها، وزارة التجارة أصبحت إيراداتها أعلى من مصروفاتها بنسبة تقارب 20 %، إضافة إلى خدماتها الإلكترونية المتفاعلة على مدار الساعة للمستهلك والتاجر والمستثمر، حيث إنها الجهة الممكنة للمستثمرين على مستوى العالم. وزارة الداخلية، مع كل رجالاتها الأبطال في العمل الساهرين على حفظ الأمن الداخلي، أنتجت (منصة أبشر) التي صنعت ثورة تكنولوجية في قطاع الخدمات الأمنية، ودفعت العالم لمجاراتها وهي تخدم المواطن والمقيم والزائر بكل رفاء واحترافية وسرعة منقطعة النظير. وزارة الصناعة استشرفت المستقبل ووضعت قدمها في الأمام لقيادة العالم في قطاع التعدين الذي لم يأخذ حقه من الاهتمام ويتوقع له أن يكون نفط المستقبل. صندوق الاستثمارات العامة الذي ترجم الأحلام إلى مشاريع واعدة على أرض الواقع حتى أصبحت هدفا للجميع بالمشاركة والتعاون والاستثمار أيضا، وهيئة الترفيه التي أعادت تعريف الترفيه بمفاهيم جديدة رفعت سقف المتعة لمستوى لم يستطع الآخرون مجاراته حتى الآن، ومكنت وزارة السياحة أيضا من تحقيق مستهدفاتها. وزارة الحج والعمرة التي تعمل من أجل المدينتين المقدستين وزوارها على مدار الساعة حققت رقما قياسيا لسنة 2023 بعدد معتمري الخارج (13.5 مليون معتمر) أدوا مناسكهم بكل طمأنينة ويسر. وغيرها من الإنجازات لجهاتنا بمختلف مجالاتها وقطاعاتها يعملون في صناعة المستقبل ليس فقط للمواطن والمقيم؛ إنما للعالم أجمع.
هذه المعلومات وغيرها الكثير يمكنك الاطلاع عليها في الموقع الإلكتروني لكل جهة في خانة باسم إحصائيات أو إنجازات الوزارة أو الهيئة، نتبع سياسة الشفافية العالية في الإفصاح والمشاركة بأعمالنا.
أول من أمس ثبت البنك الدولي، بحسب تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري.
وكشف تقرير البنك الدولي، عن تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.1 % في عام 2024، مقابل توقعات بانكماش نسبته 0.5 % في عام 2023، فيما توقع نمو اقتصاد المملكة بنسبة 4.2 % في عام 2025.
أخيرا.. كقارئ أو مهتم تفتح إنجازات وإحصائيات الجهة الحكومية من باب الفضول، ثم تقرأها بكل انبهار، وتنهي قراءتها يملؤك فخرا واعتزازا.

MENAFN10012024000089011017ID1107707122

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