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سرقة وتخريب في حدائق بارق

1/10/2024 11:18:20 PM
(MENAFN- Al Watan) تفاجأ زوار الحديقة الجديدة وممشى خبت آل حجري بمحافظة بارق في منطقة عسير بعدم وجود أبواب لدورات المياه، فضلا عن عمليات التخريب للممتلكات العامة وسوء النظافة.
وقال عبدالله بلقاسم ومحمد الشهري: ((نزور الحديقة الجديدة والممشى في خبت آل حجري بين الحين والآخر، لتميز موقعها وتخطيطها الجميل، ولكن تفاجأنا بعدم وجود أبواب لدورات المياه، وأيضا سوء أعمال النظافة)).
وأبديا استغرابهما من ذلك، كون الموقع جديدا ومن أجمل المواقع من حيث التخطيط والتنفيذ، في الوقت الذي تبذل فيه البلدية جهودا كبيرة، لتوفير الحدائق وتهيئتها لأهالي المحافظة وزوارها.
من جهته، قال متحدث بلدية بارق، أحمد البارقي، إن دورات المياه في حديقة مخطط خبت آل حجري تحت الصيانة حاليا، ولا تعمل بسبب سرقة أبواب دورات المياه، وتعرضها لأعمال التخريب، وتم إبلاغ الجهات الأمنية بذلك.
‏وأكد البارقي أن البلدية حريصة كل الحرص على نظافة دورات المياه بشكل يومي، وكذلك توفير بيئة مناسبة للمتنزهين ومرتادي الحدائق العامة في المحافظة والمراكز التابعة لها، ولا يوجد تهاون في ذلك.

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