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900 ألف تذكرة نفدت قبل الآسيوية

1/10/2024 11:18:20 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد المدير التنفيذي للاتصال والتسويق في اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا، حسن الكواري، أن قطر في كامل الجاهزية لاستضافة درة البطولات القارية للمرة الثالثة في تاريخها، والترحيب بالمشجعين من أنحاء المنطقة والعالم، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم، في المركز الإعلامي الرئيسي للبطولة التي تنطلق في الـ12 من يناير الجاري، وتتواصل حتى الـ10 من فبراير المقبل.
9 ملاعب
بين الكواري أن قطر على أتم الاستعداد لاستقبال أفضل 24 منتخبًا في آسيا في نسخة ستكون الأفضل في تاريخ البطولة الآسيوية، مع إستادات حديثة وبنية تحتية متطورة وتحضيرات رفيعة المستوى لتحقيق استضافة فريدة من نوعها للاعبين والمشجعين على حد سواء، والتي تأتي في أعقاب استضافة كأس العالم قبل حوالي عام من الآن.
وتشهد كأس آسيا، 51 مباراة على 9 إستادات من بينها 7 إستادات احتضنت مباريات كأس العالم (FIFA).
ويستضيف إستاد لوسيل، الذي أقيمت على أرضه المباراة النهائية التاريخية لمونديال 2022، المباراتين الافتتاحية والنهائية للبطولة الآسيوية المرتقبة.
900 ألف تذكرة
سجلت مبيعات تذاكر البطولة حتى الآن أكثر من 900 ألف تذكرة، وجاء في صدارة الأكثر شراءً للتذاكر المشجعون من قطر والهند والسعودية والأردن والفلبين وإندونيسيا.
وأشار الكواري إلى أن الإقبال المتواصل على مبيعات التذاكر يشير إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به البطولة في أنحاء القارة.
شبكة مواصلات
في حديثه خلال المؤتمر الصحفي، قال، المدير التنفيذي لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في اللجنة المحلية المنظمة للبطولة فيصل المفتاح: ((توفر شبكة المواصلات العامة الحديثة للمشجعين تجربة تتميز بالراحة وسهولة الوصول، منذ لحظة وصولهم إلى أرض قطر، كما تضمن البنية التحتية الحالية للطرق وشبكة مترو الدوحة التنقل إلى إستادات البطولة، والعديد من أبرز المعالم والمواقع الرئيسية في البلاد بكل سهولة ويسر لكل من المشجعين والمنتخبات)).
جهوزية أمنية
أعلن ممثل قوة أمن البطولة، الرائد عبدالرحمن التميمي، خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي، عن اكتمال الجاهزية الأمنية لاستضافة كأس آسيا بعد أن قطعت الجهات الأمنية شوطًا مقدرًا في تنفيذ خططها الأمنية المرسومة بمشاركة كافة الجهات المعنية بأمن وسلامة البطولة استنادًا إلى الإرث الأمني الذي تحقق خلال كأس العالم قطر 2022، باعتبارها البطولة الأكثر أمنًا من بين البطولات السابقة إذ لم يتم تسجيل أي جرائم أو حوادث مقلقة للأمن خلال البطولة.

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