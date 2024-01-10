900 ألف تذكرة نفدت قبل الآسيوية

(MENAFN
- Al Watan) أكد المدير التنفيذي للاتصال والتسويق في اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا، حسن الكواري، أن قطر في كامل الجاهزية لاستضافة درة البطولات القارية للمرة الثالثة في تاريخها، والترحيب بالمشجعين من أنحاء المنطقة والعالم، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم، في المركز الإعلامي الرئيسي للبطولة التي تنطلق في الـ12 من يناير الجاري، وتتواصل حتى الـ10 من فبراير المقبل.
9 ملاعب
بين الكواري أن قطر على أتم الاستعداد لاستقبال أفضل 24 منتخبًا في آسيا في نسخة ستكون الأفضل في تاريخ البطولة الآسيوية، مع إستادات حديثة وبنية تحتية متطورة وتحضيرات رفيعة المستوى لتحقيق استضافة فريدة من نوعها للاعبين والمشجعين على حد سواء، والتي تأتي في أعقاب استضافة كأس العالم قبل حوالي عام من الآن.
وتشهد كأس آسيا، 51 مباراة على 9 إستادات من بينها 7 إستادات احتضنت مباريات كأس العالم (FIFA).
ويستضيف إستاد لوسيل، الذي أقيمت على أرضه المباراة النهائية التاريخية لمونديال 2022، المباراتين الافتتاحية والنهائية للبطولة الآسيوية المرتقبة.
900 ألف تذكرة
سجلت مبيعات تذاكر البطولة حتى الآن أكثر من 900 ألف تذكرة، وجاء في صدارة الأكثر شراءً للتذاكر المشجعون من قطر والهند والسعودية والأردن والفلبين وإندونيسيا.
وأشار الكواري إلى أن الإقبال المتواصل على مبيعات التذاكر يشير إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به البطولة في أنحاء القارة.
شبكة مواصلات
في حديثه خلال المؤتمر الصحفي، قال، المدير التنفيذي لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في اللجنة المحلية المنظمة للبطولة فيصل المفتاح: ((توفر شبكة المواصلات العامة الحديثة للمشجعين تجربة تتميز بالراحة وسهولة الوصول، منذ لحظة وصولهم إلى أرض قطر، كما تضمن البنية التحتية الحالية للطرق وشبكة مترو الدوحة التنقل إلى إستادات البطولة، والعديد من أبرز المعالم والمواقع الرئيسية في البلاد بكل سهولة ويسر لكل من المشجعين والمنتخبات)).
جهوزية أمنية
أعلن ممثل قوة أمن البطولة، الرائد عبدالرحمن التميمي، خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي، عن اكتمال الجاهزية الأمنية لاستضافة كأس آسيا بعد أن قطعت الجهات الأمنية شوطًا مقدرًا في تنفيذ خططها الأمنية المرسومة بمشاركة كافة الجهات المعنية بأمن وسلامة البطولة استنادًا إلى الإرث الأمني الذي تحقق خلال كأس العالم قطر 2022، باعتبارها البطولة الأكثر أمنًا من بين البطولات السابقة إذ لم يتم تسجيل أي جرائم أو حوادث مقلقة للأمن خلال البطولة.
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