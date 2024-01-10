الاتحاد يتفق مع بلانيس

(MENAFN
- Al Watan) كشفت مصادر أن الاتحاد بات قريبا من إبرام صفقة من الدوري الإسباني، بعدما وافق المدير الرياضي السابق لنادي برشلونة والحالي لريال بيتيس، رامون بلانيس، على عرض العميد، ليصبح مديرا رياضيا جديدا للاتحاد مع المدرب مارسيلو جاياردو.
ويشمل الاتفاق مع المدير الرياضي لنادي ريال بيتيس التعاقد معه لمدة 3 مواسم، إضافة إلى تواجد 4 مساعدين وهم مانو فاجاردو سكرتير فني، وجونزالو نوفيلو، وروجر بورتا مساعدين، وخوسيه ماريا كرئيس للكشافين.
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