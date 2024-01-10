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الاتحاد يتفق مع بلانيس

1/10/2024 11:18:20 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت مصادر أن الاتحاد بات قريبا من إبرام صفقة من الدوري الإسباني، بعدما وافق المدير الرياضي السابق لنادي برشلونة والحالي لريال بيتيس، رامون بلانيس، على عرض العميد، ليصبح مديرا رياضيا جديدا للاتحاد مع المدرب مارسيلو جاياردو.
ويشمل الاتفاق مع المدير الرياضي لنادي ريال بيتيس التعاقد معه لمدة 3 مواسم، إضافة إلى تواجد 4 مساعدين وهم مانو فاجاردو سكرتير فني، وجونزالو نوفيلو، وروجر بورتا مساعدين، وخوسيه ماريا كرئيس للكشافين.

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