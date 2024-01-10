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حامل السوبر الإسباني يصطدم بأوساسونا

1/10/2024 11:18:20 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح برشلونة إلى المحافظة على لقبه الذي توج به الموسم الماضي، وبلوغ نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي تستضيفه المملكة للمرة الرابعة، حينما يواجه نظيره أتليتكو أوساسونا، الساعي إلى التتويج بلقبه الأول في البطولة.
ويأمل الفريق الكتالوني، الذي يشارك بصفته بطل الليغا الموسم الماضي أن يكرر إنجازه الذي تحقق قبل عام من الآن على أراضي المملكة، حين حقق اللقب بفوزه على غريمه التاريخي ريال مدريد، كما تسعى فرقة المدرب تشافي للتتويج بأول الألقاب المحلية بالموسم الجاري.
في المقابل يحط أتلتيكو أوساسونا والذي يحضر للبطولة بصفته وصيف كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي، رحاله في الرياض لأول مرة، ويأمل أن يسجل المفاجأة وتحقيق لقب تاريخي يزين خزينة

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