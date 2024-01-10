حامل السوبر الإسباني يصطدم بأوساسونا

(MENAFN
- Al Watan) يطمح برشلونة إلى المحافظة على لقبه الذي توج به الموسم الماضي، وبلوغ نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي تستضيفه المملكة للمرة الرابعة، حينما يواجه نظيره أتليتكو أوساسونا، الساعي إلى التتويج بلقبه الأول في البطولة.
ويأمل الفريق الكتالوني، الذي يشارك بصفته بطل الليغا الموسم الماضي أن يكرر إنجازه الذي تحقق قبل عام من الآن على أراضي المملكة، حين حقق اللقب بفوزه على غريمه التاريخي ريال مدريد، كما تسعى فرقة المدرب تشافي للتتويج بأول الألقاب المحلية بالموسم الجاري.
في المقابل يحط أتلتيكو أوساسونا والذي يحضر للبطولة بصفته وصيف كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي، رحاله في الرياض لأول مرة، ويأمل أن يسجل المفاجأة وتحقيق لقب تاريخي يزين خزينة
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