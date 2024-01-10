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العقيدي يحمل لواء إعادة أمجاد أساطير الحراسة السعودية

1/10/2024 11:18:20 PM
(MENAFN- Al Watan) يخوض حارس مرمى المنتخب السعودي، نواف العقيدي تحديا قويا وصعبا رفقة الأخضر في كأس آسيا قطر، وعينه على التوهج والسير على خطى عمالقة الحراسة بالمملكة. وتقام النسخة الـ18 لكأس الأمم الآسيوية في قطر ابتداء من غد، وتستمر حتى الـ10 من فبراير المقبل، ويتواجد الصقور في المجموعة السادسة إلى جانب عمان، وقيرغيزستان، وتايلاند. ووقع اختيار مدرب الأخضر، الإيطالي روبرتو مانشيني على الحارس نواف العقيدي ومعه راغد نجار وأحمد الكسار، لحماية عرين الأخضر في كأس آسيا.
تحدي آسيا
سيكون العقيدي على موعد مع تحد قوي لإثبات نفسه حارس أساسي مع الأخضر والرد في الميدان على المنتقدين المشككين بقدراته، وإعادة أمجاد سابقيه من حراس المرمى السعوديين، الذين تألقوا في المحفل القاري، أمثال عبدالله الدعيع، ومحمد الدعيع، ومبروك زايد، وياسر المسيليم، وصولا إلى محمد العويس، ويعتبر العقيد أحد حراس المرمى الشبان الذين تعول عليهم الكرة السعودية كثيرا.
خبرات جيدة
تعود الجميع في السنوات الأخيرة على وجود محمد العويس في حماية عرين الأخضر، وأيضا عبدالله المعيوف قبل أن يعتزل دوليا، وكان يوجد معهما محمد الربيعي، لكن في البطولة المنتظرة بالدوحة، سيكون العقيدي حارسا أساسيا في تشكيلة المدرب مانشيني الذي يعول عليه كثيرا، مستفيدا من الخبرات التي حصل عليها من وجوده مع الأخضر. وكان العقيدي حاضرا مع كتيبة الأخضر بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد في مونديال 2022، بجانب محمد العويس ومحمد الربيعي. ومنذ تلك البطولة وهو موجود بشكل مستمر في معسكرات المنتخب السعودي، واعتمد عليه المدرب مانشيني بعد خلافته لرينارد في قيادة الأخضر بجانب العويس الذي تعرض للإصابة فيما بعد وأبعدته عن الأخضر.
تألق قاري
حضر الحارس الشاب في قائمة الأخضر التي قادها فنيا المدرب الوطني سعد الشهري في كأس الخليج 25 بالبصرة، وبعدها في معسكرات المنتخب السعودي خلال 2023، ليكون في مقدمة الأخضر في كأس آسيا. كما أنه حمى عرين المنتخب السعودي تحت 23 عاما الذي توج بكأس آسيا تحت 23 عاما، وخرج بأفضلية كبرى خلال تلك البطولة بعدما أنهى البطولة بشباك نظيفة، منحته أفضلية الحراس الآسيويين حينها. أرقام العقيدي
خاض العقيدي مع ناديه النصر 16 مباراة بدوري روشن السعودي، بدقائق لعب بلغت 1440 دقيقة، وتلقت شباكه 20 هدفا، وفي كأس خادم الحرمين الشريفين شارك مع العالمي في 3 مباريات بدقائق لعب بلغت 300 دقيقة، وتلقى 3 أهداف. وبدوري أبطال آسيا خاض 5 مباريات بدقائق لعب بلغت 450 دقيقة، وتلقى 6 أهداف. أما مع المنتخب السعودي فشارك عموما في 4 مباريات بإجمالي 360 دقيقة، وتلقى 7 أهداف.
-العقيدي أمام تحد كبير في البطولة القارية
-الحارس الشاب يطمح إلى التألق مع الصقور
-العقيدي حقق كأس آسيا تحت 23 عاما بشباك نظيفة
-اللاعب يعتبر أبرز حراس المرمى السعوديين حاليا

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