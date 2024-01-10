العقيدي يحمل لواء إعادة أمجاد أساطير الحراسة السعودية

(MENAFN
- Al Watan) يخوض حارس مرمى المنتخب السعودي، نواف العقيدي تحديا قويا وصعبا رفقة الأخضر في كأس آسيا قطر، وعينه على التوهج والسير على خطى عمالقة الحراسة بالمملكة. وتقام النسخة الـ18 لكأس الأمم الآسيوية في قطر ابتداء من غد، وتستمر حتى الـ10 من فبراير المقبل، ويتواجد الصقور في المجموعة السادسة إلى جانب عمان، وقيرغيزستان، وتايلاند. ووقع اختيار مدرب الأخضر، الإيطالي روبرتو مانشيني على الحارس نواف العقيدي ومعه راغد نجار وأحمد الكسار، لحماية عرين الأخضر في كأس آسيا.
تحدي آسيا
سيكون العقيدي على موعد مع تحد قوي لإثبات نفسه حارس أساسي مع الأخضر والرد في الميدان على المنتقدين المشككين بقدراته، وإعادة أمجاد سابقيه من حراس المرمى السعوديين، الذين تألقوا في المحفل القاري، أمثال عبدالله الدعيع، ومحمد الدعيع، ومبروك زايد، وياسر المسيليم، وصولا إلى محمد العويس، ويعتبر العقيد أحد حراس المرمى الشبان الذين تعول عليهم الكرة السعودية كثيرا.
خبرات جيدة
تعود الجميع في السنوات الأخيرة على وجود محمد العويس في حماية عرين الأخضر، وأيضا عبدالله المعيوف قبل أن يعتزل دوليا، وكان يوجد معهما محمد الربيعي، لكن في البطولة المنتظرة بالدوحة، سيكون العقيدي حارسا أساسيا في تشكيلة المدرب مانشيني الذي يعول عليه كثيرا، مستفيدا من الخبرات التي حصل عليها من وجوده مع الأخضر. وكان العقيدي حاضرا مع كتيبة الأخضر بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد في مونديال 2022، بجانب محمد العويس ومحمد الربيعي. ومنذ تلك البطولة وهو موجود بشكل مستمر في معسكرات المنتخب السعودي، واعتمد عليه المدرب مانشيني بعد خلافته لرينارد في قيادة الأخضر بجانب العويس الذي تعرض للإصابة فيما بعد وأبعدته عن الأخضر.
تألق قاري
حضر الحارس الشاب في قائمة الأخضر التي قادها فنيا المدرب الوطني سعد الشهري في كأس الخليج 25 بالبصرة، وبعدها في معسكرات المنتخب السعودي خلال 2023، ليكون في مقدمة الأخضر في كأس آسيا. كما أنه حمى عرين المنتخب السعودي تحت 23 عاما الذي توج بكأس آسيا تحت 23 عاما، وخرج بأفضلية كبرى خلال تلك البطولة بعدما أنهى البطولة بشباك نظيفة، منحته أفضلية الحراس الآسيويين حينها. أرقام العقيدي
خاض العقيدي مع ناديه النصر 16 مباراة بدوري روشن السعودي، بدقائق لعب بلغت 1440 دقيقة، وتلقت شباكه 20 هدفا، وفي كأس خادم الحرمين الشريفين شارك مع العالمي في 3 مباريات بدقائق لعب بلغت 300 دقيقة، وتلقى 3 أهداف. وبدوري أبطال آسيا خاض 5 مباريات بدقائق لعب بلغت 450 دقيقة، وتلقى 6 أهداف. أما مع المنتخب السعودي فشارك عموما في 4 مباريات بإجمالي 360 دقيقة، وتلقى 7 أهداف.
-العقيدي أمام تحد كبير في البطولة القارية
-الحارس الشاب يطمح إلى التألق مع الصقور
-العقيدي حقق كأس آسيا تحت 23 عاما بشباك نظيفة
-اللاعب يعتبر أبرز حراس المرمى السعوديين حاليا
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