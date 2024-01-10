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إلغاء اتهامات الخطأ ضد موظفي البريد في بريطانيا

1/10/2024 11:18:20 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه سيتخذ إجراءات لإلغاء إدانات أكثر من 900 من مديري فروع مكاتب البريد الذين اتُهموا خطأً بالسرقة أو الاحتيال بسبب خلل في نظام الكمبيوتر، بعد أن جددت الدراما الوثائقية التلفزيونية الغضب برنامج ITV ((السيد بيتس ضد مكتب البريد))، وهي واحدة من جرائم الظلم التي تمت في الأمم المتحدة، والتي سجنت الكثير وأدت إلى مقتل البعض.
وقال سوناك إن الفضيحة، التي شهدت إدانة المئات من مديري مكاتب البريد زوراً بسرقة أموال لأن أجهزة كمبيوتر مكتب البريد أظهرت خطأً أن الأموال مفقودة من متاجرهم، كانت ((واحدة من أعظم حالات تجاهل العدالة في تاريخ أمتنا)).
وقال وزير مكتب البريد كيفين هولينراك، إنه من بين أكثر من 900 مدير فرع بريدي أدينوا بالسرقة أو الاحتيال بين عامي 1999 و2015، تمكن 95 فقط من إلغاء إدانتهم.
تم إرسال البعض إلى السجن، والعديد منهم تعرضوا للإفلاس المالي بعد إجبارهم على دفع مبالغ كبيرة لمكتب البريد المملوك للدولةو قتل العديد أنفسهم.
دراما وثاقية
وبينما استمرت الفضيحة لسنوات، فقد تصدرت عناوين الأخبار مرة أخرى هذا الأسبوع بعد أن جددت الدراما الوثائقية التلفزيونية الغضب. برنامج ITV ((السيد.))بيتس ضد مكتب البريد((، رسم خريطة لمعركة استمرت عقدين من الزمن خاضها مدير الفرع آلان بيتس، الذي لعب دوره توبي جونز، لكشف الحقيقة وتبرئة عمال البريد المظلومين.
وقالت باولا فينيلز، الرئيسة التنفيذية السابقة لمكتب البريد، إنها ستتخلى عن لقب قائد وسام الإمبراطورية البريطانية الذي حصلت عليه في عام 2018.

حزمة Horizon
وقال سوناك للمشرعين إنه سيتم تقديم قانون جديد لضمان))تبرئة وتعويض المدانين خطأً بسرعة((. وكان الجاني الحقيقي هو حزمة برامج محاسبة معيبة تسمى Horizon، والتي تم توفيرها من قبل شركة التكنولوجيا اليابانية فوجيتسو.
وأضاف أن الحكومة ستدفع أيضًا دفعة جديدة قدرها 75 ألف جنيه (95500 دولار) لبعض عمال البريد الذين اتخذوا إجراءات قانونية جماعية ضد مكتب البريد.
وأضاف:((الأشخاص الذين عملوا بجد لخدمة مجتمعاتهم دمرت حياتهم وسمعتهم دون أي خطأ من جانبهم على الإطلاق... سوف نتأكد من ظهور الحقيقة، وتصحيح أخطاء الماضي، وحصول الضحايا على العدالة التي يستحقونها)).

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