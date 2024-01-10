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زيلينسكي يزور دول البلطيق سعيا للمساعدات ضد روسيا

1/10/2024 11:18:20 PM
(MENAFN- Al Watan) يسعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تعزيز دفاعات أوكرانيا الجوية وسط الهجمات الروسية المكثفة بالصواريخ والطائرات بدون طيار في الحرب المستمرة منذ 22 شهرًا، لذا قام بزيارة إلى دول البلطيق، ووصل إلى ليتوانيا، وقال عبر قناته الرسمية على تطبيق تيليغرام إن رحلته التي تستغرق يومين إلى ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ستركز على المخاوف الأمنية وآمال أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وبناء شراكات في إنتاج الطائرات بدون طيار وقدرات الحرب الإلكترونية، ومن المتوقع أن يزور إستونيا ولاتفيا.
طويلة الأمد
وقال الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا للصحفيين: ((نعلم مدى التعب في هذه الحرب الطويلة الأمد، ونحن مهتمون بانتصار أوكرانيا الكامل فيها في أقرب وقت ممكن)).
وتعد هذه الدول الصغيرة من بين أقوى الداعمين السياسيين والماليين والعسكريين لأوكرانيا، ويشعر البعض في دول البلطيق بالقلق من أنها قد تكون الهدف التالي لموسكو.
ولقد دفعوا حلفاء كييف الغربيين الآخرين إلى توفير أسلحة متطورة بشكل متزايد منذ الغزو الروسي واسع النطاق في فبراير 2022.
و استولى جوزيف ستالين على الدول الثلاث وضمها خلال الحرب العالمية الثانية قبل أن تستعيد استقلالها مع تفكك الاتحاد السوفييتي في عام 1991. وانضمت هذه الدول إلى حلف شمال الأطلسي في عام 2004، ووضعت نفسها تحت الحماية العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين.
وقال الرئيس الإستوني آلار كاريس في بيان: ((لقد فعلت الدول الديمقراطية الكثير لمساعدة أوكرانيا، لكننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد معًا حتى تفوز أوكرانيا ويخسر المعتدي)).
وأضاف: ((ثم هناك أمل في أن يظل هذا آخر عدوان عسكري في أوروبا، حيث يريد شخص ما أن يملي على جيرانه بالصواريخ والطائرات بدون طيار والمدافع ما هي الخيارات السياسية التي يمكن اتخاذها)).
دعم صارم
وفي رسالته على برقية، أعرب زيلينسكي عن امتنانه لدول البلطيق لدعمها ((الصارم)) لأوكرانيا على مدى السنوات العشر الماضية، في إشارة إلى عام 2014 عندما بدأ العدوان الروسي بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية بشكل غير قانوني.
وقال مسؤول في القوات الجوية الأوكرانية إن التصعيد الروسي الأخير للهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار يستنزف موارد الدفاع الجوي الأوكرانية، مما يترك البلاد عرضة للخطر ما لم تتمكن من تأمين المزيد من إمدادات الأسلحة.
تراجع الدعم
وكانت دبلوماسية زيلينسكي الدولية النشطة خلال الحرب ضرورية لمواصلة الضغط على الدول الصديقة لمواصلة تزويد كييف بأسلحة بمليارات الدولارات، بما في ذلك دبابات ليوبارد الألمانية وأنظمة صواريخ باتريوت الأمريكية وصواريخ كروز ستورم شادو البريطانية.
لكن هذا الدعم تراجع في الآونة الأخيرة. إن خطة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإرسال مليارات الدولارات من المساعدات الإضافية إلى كييف عالقة في الكونجرس، كما أن تعهد أوروبا في مارس بتقديم مليون قذيفة مدفعية في غضون 12 شهرًا لم يفِ بالمتطلبات، حيث تم تسليم حوالي 300 ألف فقط حتى الآن..
وفي الوقت نفسه، استمرت الضربات بعيدة المدى التي تشنها قوات الكرملين.
وقال رئيس بلدية خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، إن الهجوم بصواريخ روسية من طراز إس-300 في وقت سابق، هو الأول من نوعه.
وقال على تيليجرام إن الروس ضربوا مخيمًا صيفيًا غير مأهول على مشارف المدينة الشمالية الشرقية. ولحقت أضرار بالعديد من المباني ولكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وواصلت أوكرانيا أيضًا محاولاتها لضرب أهداف داخل

التصعيد الروسي الأخير للهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار:
يستنزف موارد الدفاع الجوي الأوكرانية
يترك أوكرانيا عرضة للخطر ما لم تتمكن من تأمين المزيد من إمدادات الأسلحة

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