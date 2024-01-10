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معركة قانونية لإثبات جرائم الإبادة الجماعية في غزة

1/10/2024 11:18:20 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت معركة قانونية حول ما إذا كانت الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حركة ((حماس)) في غزة ترقى إلى مستوى إبادة جماعية في المحكمة العليا للأمم المتحدة، مع جلسات استماع أولية بشأن دعوة جنوب إفريقيا القضاة إلى إصدار أمر بتعليق فوري للأعمال العسكرية الإسرائيلية.
وبدأت جلسات الاستماع الأولية، على مدى يومين، في محكمة العدل الدولية، حيث يشرح محامو جنوب إفريقيا للقضاة سبب اتهام دولتهم إسرائيل بارتكاب ((أفعال وإغفالات)) تعتبر ((ذات طابع إبادة جماعية)) في حرب غزة، داعين إلى وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية. وتركز الجلسة الافتتاحية على طلب جنوب إفريقيا من المحكمة فرض أوامر مؤقتة ملزمة، بما في ذلك وقف إسرائيل حملتها العسكرية. ومن المرجح أن يستغرق القرار أسابيع.
وقد أدى الهجوم الإسرائيلي إلى 29 ألفا و722 شهيدا ومفقودا، وفقا لوزارة الصحة في غزة، ونحو ثلثهم من النساء والأطفال.
الإبادة الجماعية
وهذه القضية، التي من المرجح أن يستغرق حلها سنوات، تضرب جوهر الهوية الوطنية للاحتلال الإسرائيلي. كما أنها تتعلق بهوية جنوب إفريقيا، حيث قارن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الحاكم منذ فترة طويلة، سياسات إسرائيل في غزة والضفة الغربية بتاريخها في ظل نظام الفصل العنصري خلال حكم الأقلية البيضاء، الذي حصر معظم السود في ((أوطانهم)) قبل أن ينتهي في 1994. بينما تنفي إسرائيل بشدة مزاعم الإبادة الجماعية.
وقالت جولييت ماكنتاير، خبيرة القانون الدولي بجامعة جنوب أستراليا: ((أعتقد أنهم جاءوا لأنهم يريدون أن تتم تبرئتهم، ويعتقدون أن بإمكانهم مقاومة اتهامات الإبادة الجماعية بنجاح)).
نية التدمير
ولم تحكم المحكمة الدولية، التي تحكم في النزاعات بين الدول، قط على دولة ما بأنها مسؤولة عن الإبادة الجماعية، وكان أقرب ما حدث في 2007 عندما قضت بأن صربيا ((انتهكت التزامها بمنع الإبادة الجماعية)) في المذبحة التي ارتكبتها قوات صرب البوسنة في يوليو 1995، والتي راح ضحيتها أكثر من 8000 رجل وصبي مسلم في جيب سربرينيتسا البوسني.
وأضافت في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى AP: ((الأمر لا يتعلق ببساطة بقتل أعداد هائلة من الناس. يجب أن تكون هناك نية لتدمير مجموعة من الأشخاص (مصنفين حسب العرق أو الدين على سبيل المثال) كليًا أو جزئيًا في مكان معين)).
وفي وثيقة مفصلة من 84 صفحة لإطلاق القضية في أواخر العام الماضي، زعمت جنوب إفريقيا أن إسرائيل أظهرت هذه النية.
وتقول جنوب إفريقيا في ملفها المكتوب إنها لجأت إلى المحكمة لـ((تحديد مسؤولية إسرائيل عن انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية، لتحميلها المسؤولية الكاملة بموجب القانون الدولي عن تلك الانتهاكات، وضمان الحماية العاجلة والكاملة الممكنة للفلسطينيين في غزة الذين ما زالوا معرضين لخطر جسيم وفوري لمواصلة أعمال الإبادة الجماعية، ومزيد منها)).
تقديم المرافعات
وسيقدم فريق من المحامين الذين يمثلون جنوب إفريقيا ثلاث ساعات من المرافعات في قاعة العدل الكبرى المغطاة بألواح خشبية في المحكمة العالمية. وسيكون أمام الفريق القانوني الإسرائيلي ثلاث ساعات صباح الجمعة لدحض هذه الاتهامات.
ومن بين وفد جنوب إفريقيا سيكون زعيم المعارضة البريطاني السابق جيريمي كوربين، وهو مؤيد منذ فترة طويلة للقضية الفلسطينية، ومنتقد شرس لإسرائيل.
وقالت منظمة ((هيومن رايتس ووتش)) إن جلسات الاستماع ستوفر تدقيقا في تصرفات إسرائيل في قاعة محكمة تابعة للأمم المتحدة.
وبيّنت بلقيس جراح، مديرة العدالة الدولية المساعدة في المنظمة: ((قضية الإبادة الجماعية في جنوب إفريقيا تفتح الباب أمام عملية قانونية أمام أعلى محكمة في العالم، لفحص سلوك إسرائيل في غزة بمصداقية على أمل الحد من المزيد من

هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية تكشف عدوان الاحتلال:
اعتقل الاحتلال 26 فلسطينيا خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة مناطق في الضفة الغربية.
تركزت الاعتقالات في جنين ونابلس والخليل بعد اقتحامات ومداهمات واسعة.
الأوضاع الإنسانية للأسرى داخل معتقلات الاحتلال صعبة للغاية.
يمارس الاحتلال ضد المعتقلين العدوانية والقمعية في انتهاك فاضح لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي في تجريف أراضي الفلسطينيين في حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

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