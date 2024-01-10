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صراع السودان يهدد حياة 26 ألفا

1/10/2024 11:18:19 PM
(MENAFN- Al Watan) قاد صراع جنرالات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى خروج المستشفيات عن الخدمة بسبب القصف والنهب، وهو ما يعرض حياة كثير المرضى للخطر،
حيث كشفت وزارة الصحة السودانية أن أكثر من 26 ألفا من مرضى السرطان والكلى يواجهون خطرا حقيقيا بسبب عدم توافر الدواء بمدينة ود مدني، حاضرة ولاية الجزيرة وسط البلاد. كما كشفت أن الوفرة الدوائية المتاحة في البلاد تقل عن %40.

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