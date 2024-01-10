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بديكورات عصرية سعوديون ينافسون على الفرص الاستثمارية

1/10/2024 11:18:19 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن مجموعة من شباب منطقة عسير وجازان التحدي لإثبات ذواتهم مسيطرين على أغلب الفرص الاستثمارية المؤقتة بجازان وتشغيلها بأنفسهم وبأفكار وديكورات عصرية ساهمت في جذب الزوار والمتنزهين في هذه الأيام التي تشهدها المناطق من انتعاش للموسم السياحي.
رصدت ((الوطن)) في جولة ميدانية لعدد من المواقع في شواطئ جازان شبابًا يتنافسون على كسب رزقهم بتشغيل فرص عمل استثمارية مؤقتة وفرتها المنطقة في المواسم. وأوضح المواطن عبدالرحمن الشهراني مشغل إحدى الفرص الاستثمارية بالشقيق، أنهم قاموا بتجهيز الموقع كما يجب وبأفكارهم الشخصية لخدمة السياح والزوار، وأشار ((أطلقنا عليها اسم سيان زون أي المنطقة البحرية التي تعبر عن المنطقة، وهي عبارة عن أكواخ ريفية وجلسات ومنطقة خاصة بألعاب الأطفال وأخرى للكبار والتحدي من رمي السهام وركوب الخيل)).
أكبر مرآة
قال ابتكرنا فكرة جديدة بحيث تكون الأولى من نوعها وهي منطقة المرايا وخصصنا موقعًا خاصًا لعمل أكبر مرآة في الشاطئ الشمالي بالشقيق البوابة الشمالية لمنطقة جازان من ثلاث جهات، وصنعناها بأدق التفاصيل وبإطلالة مميزة على البحر وعلى الموقع ليستفيد منها جميع الزوار والمتنزهين، وبين أنه تم تخصيص مكان لحضانة الأطفال وهيأنا بها ألعابًا آمنة بجميع وسائل السلامة لكي تخدم فئة الأطفال من الثلاث سنوات وأقل، وكذلك أهاليهم مرتادي الموقع، كما أنه يوجد ممشى على كامل المطل المزود بأنوار جاذبة تساهم في الاسترخاء والترويح عن النفس.
بسيطة وعصرية
أكد الشهراني أن تشغيلهم للموقع شكل فرصًا وظيفية للشباب والشابات من أهل المنطقة، واستحدث لهم فرص عمل سواء في هذا الموقع أو بشكل عام في جميع الفرص الاستثمارية الأخرى التي أطلقت بجازان، وهذا ما كان يحتاجه الشباب السعودي أن يجد فرصًا استثمارية مناسبة وينافس عليها ويكسر حاجز الخوف من الفشل ويعمل ويجتهد ويطورها بأفكاره البسيطة ويصنع منها ليحقق النجاح، وكذلك الجانب الآخر فرص العمل المؤقتة الموسمية توفرت للشباب في كثير من المجالات ووجدنا منهم الإقبال عليها بكل جد وهمة ونشاط، مضيفا ((لو اتجهت في كثير من المناطق بالمملكة ومدنها ستجد أغلب المواقع من تشغيل أبناء الوطن وبأفكارهم البسيطة والعصرية المستوحاة من الطبيعة التي واكبت وجذبت الكثير من السياح والمتنزهين)).

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