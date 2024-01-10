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29 شهرا لتأهيل المواقع المتدهورة بيئيا

1/10/2024 11:18:19 PM
(MENAFN- Al Watan) بنهاية نوفمبر 2025، سيتم الانتهاء من معالجة 1800 موقع متدهور بيئيًا، في مناطق المملكة، ويتحقق هذا الأمر في إطار المشروع الذي أعلن عنه المركز الوطني للرقابة، ويستهدف تقييم وإعادة تأهيل تلك المواقع.
وانتهى المشروع من المرحلة الأولى، وبقيت له 3 مراحل، تستغرق 29 شهرًا، ويشمل إعداد خطط لتأهيل المواقع المتدهورة بيئيًا التي نتجت عن أنشطة مثل التعدين المهجور والمحاجر ومقالع الصخور والمعادن والخدمات ومناهل الرمال، إضافة إلى مخلفات الطرق والبناء والأراضي الزراعية المتدهورة والمهجورة. ويرصد المشروع أكثر من 1376 موقعًا تعدينيًا و291 موقعًا زراعيًا متدهورة بيئيًا، على مستوى المملكة.
وبحسب مدير الإدارة العامة لتقييم الأوساط البيئية والتقارير الدكتور سعد الدهلوي، فإن المرحلة الثانية من المشروع تشمل مسح 130 موقعًا لإجراء دراسات تفصيلية لإعادة تأهيل المناطق الساحلية، ويتضمن المشروع أيضًا أعمال رقابة متعلقة بتلك المواقع ومرتبطة بقاعدة بيانات خاصة.
الطرق المستخدمة
أوضح الدهلوي أن مشروع تقييم وإعادة تأهيل المواقع المتدهورة بيئيًا رصد أكثر من 1376 موقعًا تعدينيًا و291 موقعًا زراعيًا متدهورة بيئيًا، على مستوى المملكة، مبينًا أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل دراسات بيئية شاملة للمياه السطحية والجوفية والهواء والبيئات المحيطة، وتحديد مدى انتشار التلوث خارج حدود المواقع المتدهورة، وحساب الضرر الناتج على البيئة والمواقع المتدهورة والطرق المستخدمة لحساب الأضرار.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تشمل إعادة التأهيل ودراسة خيارات الحد من انتشار التلوث للمياه الجوفية أو المناطق المحاذية للمواقع المتدهورة، وتحديد الجهات المسؤولة عن التلوث وإعادة التأهيل، وتحديد أفضل الطرق لمعالجة البيئة المتضررة، لافتًا إلى أن المرحلة الرابعة تركز على وضع الخطط البيئية لمراقبة ورصد مصادر التلوث للمواقع وإنشاء نظام إلكتروني وقاعدة بيانات ودليل استرشادي لمتابعة تلك المواقع.
لائحة تنفيذية
كانت وزارة البيئة والزراعة والمياه عمدت إلى نشر لائحة تنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة، تتضمن جدولًا توضيحيًا لبيان المخالفات والعقوبات التي تعرقل العمل التأهيلي للبيئة، كما أوضحت القواعد، والشروط، والضوابط اللازمة لإعادة تأهيل المواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة.
وشددت على كل شخص يرغب في القيام بنشاط أدى - عن قصد أو عن غير قصد - إلى تدهور أو تلوث الأوساط البيئية الالتزام بإعادة تأهيل الأوساط البيئية المتأثرة ومعالجتها، كما يتحمل المتسبب بالأضرار تكلفة عمليات إعادة التأهيل والمعالجة وجميع التعويضات المترتبة، وذلك وفقًا لمبدأ الملوث-يدفع.
وفي مبدأ الملوث-يدفع ذكرت: أن يتحمل الملوث تكاليف الدراسات البيئية الميدانية والتدابير التصحيحية، ومكافحة التلوث، والحد من أضراره، وإعادة التأهيل، والتعويضات اللازمة.
أما التعويضات، فهي ما يدفعه المتسبب بالإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي؛ لجبر الضرر المترتب جراء ذلك الإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي، أو إزالته، وتشمل تكاليف إعادة التأهيل التي يدفعها في حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل.
إيداع ضمان
وأردفت اللائحة على جميع الأشخاص إيداع ضمان مالي قبل الحصول على التصريح البيئي وفق ما يحدده المركز ضمن إجراءات تطبيق اللائحة التنفيذية لتقييم الأثر البيئي، لتنفيذ خطة إعادة التأهيل و/أو معالجة التلوث في حال عجز الشخص عن التنفيذ.
مخالفات وعقوبات
50 ألف ريال
تقديم معلومات غير صحيحة بخطة إعادة التأهيل أو خطة المعالجة
20 ألف ريال
الامتناع عن إعداد خطة إعادة التأهيل
10 آلاف إلى 30 مليون ريال
الامتناع عن تنفيذ خطة إعادة التأهيل أو خطة المعالجة
10 آلاف ريال
تقديم خطة من مقدم خدمة غير مرخص
10 آلاف ريال
حال عدم تزويد المركز بالتقارير الدورية
100 ألف ريال
حال عدم إعلام المركز فور وقوع أي حادث مؤثر بيئيا.

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