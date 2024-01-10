Thursday, 11 January 2024 10:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الملكي يرفض الاستسلام ويخطف الانتصار

1/10/2024 11:18:19 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ ريال مدريد المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني، بتغلبه على أتليتكو مدريد 5/ 3، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك، لحساب نصف نهائي البطولة، بعد أن امتد اللقاء إلى شوطين إضافيين عقب تعادل الفريقين 3 /3 في الشوطين الأصليين.
سجل للملكي أنطونيو روديجر "20"، فيرلاند ميندي"30"، داني كارفاخال"85"، مدافع أتليتكو ستيفان سافيتش بالخطأ في مرماه "115"، وإبراهيم دياز "120+2".
وسجل لأتليتكو ماريو هيرموسو "7"، أنطوان جريزمان "37"، مدافع ريال مدريد أنطونيو روديجر بالخطأ في مرماه "78".

MENAFN10012024000089011017ID1107707109

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث