الملكي يرفض الاستسلام ويخطف الانتصار

(MENAFN
- Al Watan) بلغ ريال مدريد المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني، بتغلبه على أتليتكو مدريد 5/ 3، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك، لحساب نصف نهائي البطولة، بعد أن امتد اللقاء إلى شوطين إضافيين عقب تعادل الفريقين 3 /3 في الشوطين الأصليين.
سجل للملكي أنطونيو روديجر "20"، فيرلاند ميندي"30"، داني كارفاخال"85"، مدافع أتليتكو ستيفان سافيتش بالخطأ في مرماه "115"، وإبراهيم دياز "120+2".
وسجل لأتليتكو ماريو هيرموسو "7"، أنطوان جريزمان "37"، مدافع ريال مدريد أنطونيو روديجر بالخطأ في مرماه "78".
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