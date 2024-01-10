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دراسة: مياه الشرب المعبأة في عبوات بلاستيكية قاتل خفي

1/10/2024 11:18:18 PM
(MENAFN- Al Watan) حذرت دراسة حديثة من أن المياه المعبّأة في عبوات البلاستيك تحتوي على ما يصل إلى 100 ضعف من الجزيئات البلاستيكية الخطيرة على الصحة، وبعد إخضاع العديد من العلامات التجارية الشهيرة إلى الاختبار باستخدام تقنية مبتكرة، تبين أن كل لتر من المياه يحتوي في المتوسط على 240 ألف من الجسيمات البلاستيكية. يقول كيفن كراجيك من جامعة كولومبيا:“الآن، وباستخدام التكنولوجيا الحديثة، انكشف للباحثين عالم جديد من المواد البلاستيكية النانوية التي يتعين دراستها”.
ولأول مرة تم الكشف عن جزيئات البلاستيك النانوية الموجودة في المياه المعبأة وإحصاؤها باستخدام الليزر، في دراسة نشرت الإثنين في مجلة“بروسيدينغز أوف ذي ناشونال أكاديمي أوف ساينس”.


ويبلغ حجم جزيئات البلاستيك الدقيقة أقل من 5 آلاف ميكرومتر، في حين أن حجم جزيئات البلاستيك النانوية أقل من ميكرومتر، أي أرق بألف مرة من الشعرة، بحيث يمكنها دخول نظام الدم بسهولة، وبالتالي إلى الأعضاء، بما في ذلك الدماغ والقلب. وتشمل الآثار الصحية لتعرض الأشخاص للمواد الكيميائية في البلاستيك: تلف الجهاز العصبي وانخفاض الخصوبة وأمراض القلب والأوعية الدموية وخلل في وظائف الهرمونات وسرطان الكبد والرئة.

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