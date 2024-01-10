((ديسباسيتو)) للشوكولاتة تضيف 4 خطوط إنتاج بدعم من حملات المقاطعة

MENAFN - Al-Borsa News) قال رمضان أبوزيد، عضو المكتب التنفيذى لشركة ديسباسيتو لتصنيع للشوكولاتة، ومسئول الخط الإقليمى للصعيد، إن الشركة أطلقت بداية العام الماضى بار شيكولاتة تحت مسمى العلامة التجارية“ديسباسيتو”، وجاءت لتلبية إحتياجات السوق بعد معاناة الشركات من أزمات الاستيراد، ونقص السيولة الدولارية اللازمة لتنفيذ العمليات الاستيرادية.

أضاف لـ”البورصة”، أن حملات المقاطعة سرعت من وتيرة الإنتاج بشكل أكبر، حيث بدأت بخط إنتاج فقط منذ بداية 2023 لشيكولاته ديسباسيتو، وكان من المستهدف تصنيع ألف قطعة بار 80 جراما يوميا ومن ثم نفذت توسعات جديدة بإضافة خطوط إنتاج حتى باتت تصنع 10 آلاف قطعة يوميًا منها بعدما كان مخطط الوصول لتلك التوسعات خلال 2026، ومن ثم زيادة نمو المبيعات بنسب تصل إلى 70% مقارنة بالعام الماضى.

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كشف أن الشركة تعاقدت على 4 خطوط إنتاج خلال الربع الأول من العام الحالى لتصل بمحفظتها إلى 7 خطوط ومن ثم الوصول إلى 25 ألف قطعة يوميًا، لتلبية احتياجات السوق المحلى والتوجه للسوق الأوروبى والأمريكى، بعد زيادة الطلبيات من الدول العربية والأفريقية.

أشار إلى أن الشركة تستهدف إنشاء 8 فروع بيع وتوزيع بمحافظة القاهرة خلال العام الحالى، لتصل بمحفظتها إلى 16 فرعا توزيع فى 4 محافظات.

لفت إلى أن التغيرات المناخية التى طرأت على خامات الشيكولاته فى بلد المنشأ مثل البرازيل وارتفاع تكلفة الشحن والتأمين، أثرت على ارتفاع أسعار المنتج النهائى بنسبة 50% خلال عام.

بدأت“ديسباسيتو” كشركة استيراد خامات حلوانى وشيكولاته ومكسرات عام 1980، ثم توجهت عام 2021 لإنشاء مصنع فى بنى سويف لتصنيع الحلويات الشرقية والغربية، ثم نفذت توسعات بإنشاء 8 فروع بيع وتوزيع بمحافات الفيوم والمنيا ومؤخرًا فى التجمع الخامس بالقاهرة، ويعمل بالشركة أكثر من 1200 موظف وعامل.