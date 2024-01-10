((ديسباسيتو)) للشوكولاتة تضيف 4 خطوط إنتاج بدعم من حملات المقاطعة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال رمضان أبوزيد، عضو المكتب التنفيذى لشركة ديسباسيتو لتصنيع للشوكولاتة، ومسئول الخط الإقليمى للصعيد، إن الشركة أطلقت بداية العام الماضى بار شيكولاتة تحت مسمى العلامة التجارية“ديسباسيتو”، وجاءت لتلبية إحتياجات السوق بعد معاناة الشركات من أزمات الاستيراد، ونقص السيولة الدولارية اللازمة لتنفيذ العمليات الاستيرادية.
أضاف لـ”البورصة”، أن حملات المقاطعة سرعت من وتيرة الإنتاج بشكل أكبر، حيث بدأت بخط إنتاج فقط منذ بداية 2023 لشيكولاته ديسباسيتو، وكان من المستهدف تصنيع ألف قطعة بار 80 جراما يوميا ومن ثم نفذت توسعات جديدة بإضافة خطوط إنتاج حتى باتت تصنع 10 آلاف قطعة يوميًا منها بعدما كان مخطط الوصول لتلك التوسعات خلال 2026، ومن ثم زيادة نمو المبيعات بنسب تصل إلى 70% مقارنة بالعام الماضى.
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كشف أن الشركة تعاقدت على 4 خطوط إنتاج خلال الربع الأول من العام الحالى لتصل بمحفظتها إلى 7 خطوط ومن ثم الوصول إلى 25 ألف قطعة يوميًا، لتلبية احتياجات السوق المحلى والتوجه للسوق الأوروبى والأمريكى، بعد زيادة الطلبيات من الدول العربية والأفريقية.
أشار إلى أن الشركة تستهدف إنشاء 8 فروع بيع وتوزيع بمحافظة القاهرة خلال العام الحالى، لتصل بمحفظتها إلى 16 فرعا توزيع فى 4 محافظات.
لفت إلى أن التغيرات المناخية التى طرأت على خامات الشيكولاته فى بلد المنشأ مثل البرازيل وارتفاع تكلفة الشحن والتأمين، أثرت على ارتفاع أسعار المنتج النهائى بنسبة 50% خلال عام.
بدأت“ديسباسيتو” كشركة استيراد خامات حلوانى وشيكولاته ومكسرات عام 1980، ثم توجهت عام 2021 لإنشاء مصنع فى بنى سويف لتصنيع الحلويات الشرقية والغربية، ثم نفذت توسعات بإنشاء 8 فروع بيع وتوزيع بمحافات الفيوم والمنيا ومؤخرًا فى التجمع الخامس بالقاهرة، ويعمل بالشركة أكثر من 1200 موظف وعامل.
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