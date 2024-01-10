جيه بي مورجان يعلن استبعاد مصر من مؤشره للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال جيه بي مورجان اليوم الأربعاء إنه سيستبعد مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير الجاري.
وقال جيه.بي مورجان في بيان:“مصر خاضعة لمراقبة المؤشر منذ 21 سبتمبر 2023 على خلفية مشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبية الجوهرية التي أبلغ عنها مستثمرون يتم الرجوع إليهم”.
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وأضاف أن مصر أبقت حتى 29 ديسمبر على وزن 0.61 بالمئة في المؤشر العالمي المتنوع.
ومصر لها 13 من السندات بالجنيه المصري في مؤشراتها، بآجال استحقاق تتراوح بين 2024 و2030.
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