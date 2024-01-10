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جيه بي مورجان يعلن استبعاد مصر من مؤشره للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير

1/10/2024 11:18:08 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال جيه بي مورجان اليوم الأربعاء إنه سيستبعد مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير الجاري.

وقال جيه.بي مورجان في بيان:“مصر خاضعة لمراقبة المؤشر منذ 21 سبتمبر 2023 على خلفية مشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبية الجوهرية التي أبلغ عنها مستثمرون يتم الرجوع إليهم”.

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وأضاف أن مصر أبقت حتى 29 ديسمبر على وزن 0.61 بالمئة في المؤشر العالمي المتنوع.

ومصر لها 13 من السندات بالجنيه المصري في مؤشراتها، بآجال استحقاق تتراوح بين 2024 و2030.

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