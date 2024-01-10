الموافقة على قيد أسهم ((سيتى للتحاليل)) مؤقتاً بغرض التداول

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، الأربعاء، على قيد أسهم شركة سيتى للتحاليل الطبية، قيداً مؤقتاً برأسمال مصدر قدره 64 مليون جنيه، موزع على 640 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.1 جنيه للسهم الواحد.

بحسب بيان من البورصة المصرية، سيتم قيد أسهم الشركة بجدول أسهم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ((بورصة النيل)) بقطاع ((رعاية صحية وأدوية)) اعتباراً من اليوم الخميس ورمز السهم CILB.

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وكشفت مصادر لـ((البورصة))، استهداف تحول الشركة للسوق الرئيسى خلال مدة قصيرة، بعد زيادة رأسمالها أكثر من 100 مليون جنيه.

ومن المقرر أن تحصل الشركة خلال الأيام المقبلة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على ملف قيد الشركة، فيما تعمل شركة إيليت للاستشارات المالية مستشاراً مالياً لعملية القيد والطرح بسوق بورصة النيل.

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، فى مؤتمر حصاد عام 2023، نهاية الأسبوع الماضى، إن إدارة البورصة تستهدف زيادة عدد الشركات المقيدة، ومن المستهدف إتمام قيد وطرح شركتين إحداهما بالسوق الرئيسى، وأخرى فى بورصة النيل قبل نهاية الربع الأول من العام الجارى.