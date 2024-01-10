الموافقة على قيد أسهم ((سيتى للتحاليل)) مؤقتاً بغرض التداول

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، الأربعاء، على قيد أسهم شركة سيتى للتحاليل الطبية، قيداً مؤقتاً برأسمال مصدر قدره 64 مليون جنيه، موزع على 640 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.1 جنيه للسهم الواحد.
بحسب بيان من البورصة المصرية، سيتم قيد أسهم الشركة بجدول أسهم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ((بورصة النيل)) بقطاع ((رعاية صحية وأدوية)) اعتباراً من اليوم الخميس ورمز السهم CILB.
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وكشفت مصادر لـ((البورصة))، استهداف تحول الشركة للسوق الرئيسى خلال مدة قصيرة، بعد زيادة رأسمالها أكثر من 100 مليون جنيه.
ومن المقرر أن تحصل الشركة خلال الأيام المقبلة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على ملف قيد الشركة، فيما تعمل شركة إيليت للاستشارات المالية مستشاراً مالياً لعملية القيد والطرح بسوق بورصة النيل.
قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، فى مؤتمر حصاد عام 2023، نهاية الأسبوع الماضى، إن إدارة البورصة تستهدف زيادة عدد الشركات المقيدة، ومن المستهدف إتمام قيد وطرح شركتين إحداهما بالسوق الرئيسى، وأخرى فى بورصة النيل قبل نهاية الربع الأول من العام الجارى.
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